La Policía encuentra restos humanos tras un deslizamiento de tierra en un camping en Nueva Zelanda

El comandante del distrito policial Tim Anderson informó sobre el hallazgo de restos humanos durante la noche en el área devastada por un deslizamiento de tierra en el conocido campamento de Mount Maunganui, ubicado en la costa este de la Isla Norte de Nueva Zelanda. Según informó la televisión pública del país y recogió TVNZ, las autoridades continúan en la búsqueda de al menos seis personas que permanecen sin localizar, mientras que el proceso de identificación formal de las víctimas podría prolongarse durante varios días.

Tal como detalló TVNZ, los equipos de búsqueda y rescate han realizado intensas labores de rastreo en el recinto vacacional desde que un alud arrasó la zona la mañana del jueves, afectando tiendas de campaña, autocaravanas y diferentes instalaciones dentro del camping. Las condiciones del terreno, agravadas por los efectos de una tormenta tropical a comienzos de la semana, han complicado la operación, pues las lluvias y el desbordamiento de ríos provocaron también inundaciones y dejaron algunas áreas de la región incomunicadas.

Las autoridades señalaron que el esfuerzo desplegado pasó de una operación de rescate a una fase de recuperación, y que los fallecidos fueron localizados en un sector donde los equipos esperaban encontrarlos, aunque no revelaron la ubicación exacta. TVNZ informó, además, que entre las personas desaparecidas se encuentran dos adolescentes, la menor de ellas con 15 años. Los expertos forenses colaboran con la policía para identificar a las víctimas, mientras se espera que la lista de los seis desaparecidos sea dada a conocer en las próximas horas.

El medio de comunicación detalló también que, en un incidente relacionado causado por las mismas condiciones meteorológicas, dos personas murieron el jueves cuando un deslizamiento de tierra impactó su vivienda en Papamoa, en las cercanías de Tauranga. Asimismo, se reportó la desaparición de un hombre luego de ser arrastrado por la crecida de un río cerca de la ciudad de Warkworth, situada al norte de Auckland, donde la policía mantiene activos los operativos de búsqueda.

Anderson calificó la situación como "desgarradora" y advirtió que el trabajo sobre el terreno requiere precaución y persistencia, ante la magnitud de los daños y las dificultades técnicas que enfrenta el personal de emergencia. Las catástrofes recientes han puesto bajo presión a las autoridades de Nueva Zelanda, que supervisan el monitoreo de áreas vulnerables ante las consecuencias del clima extremo.

Las tareas continúan, según consignó TVNZ, con equipos especializados rastreando terrenos inestables y monitoreando las condiciones meteorológicas, mientras familiares y allegados de las víctimas esperan novedades sobre la identificación y recuperación de los afectados. Organizaciones de apoyo y entidades gubernamentales colaboran para garantizar la seguridad en la zona, mientras se mantiene activo el monitoreo de posibles nuevos derrumbes o crecidas que puedan afectar a más áreas residenciales y campamentos en la región.

De acuerdo a lo reportado por las autoridades y recogido por el medio, las complicadas operaciones llevan a que la identificación formal de los restos encontrados y la actualización sobre el número de fallecidos y desaparecidos avancen con lentitud, pues la magnitud del desastre y las condiciones de acceso afectan el ritmo de los trabajos. Mientras tanto, la policía se prepara para dar a conocer información adicional cuando avance la identificación de las víctimas y concluya la etapa de recuperación de cuerpos en Mount Maunganui.