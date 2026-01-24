José Herrera, nuevo entrenador del Atlético de Madrid Femenino

El entrenador español José Herrera se convirtió este sábado en nuevo técnico del Atlético de Madrid Femenino, después de dirigir durante los dos últimos años al Al-Hilal femenino.

"El Atlético de Madrid y José Herrera han llegado a un acuerdo para que el técnico se convierta en nuevo entrenador de nuestro primer equipo femenino. El preparador tinerfeño firma con nuestro club hasta el 30 de junio de 2026", anunció el club rojiblanco.

Herrera ocupa el sitio de un Víctor Martín destituido el jueves después de la derrota en semifinales de la Supercopa de España contra el Real Madrid. El canario se hace cargo de un Atlético que es quinto en la Liga F Moeve, a 7 puntos de puestos de Champions, tras una mala racha que se extiende hasta los 10 partidos sin ganar en todas las competiciones.

Por otro lado, el conjunto madrileño disputará los cuartos de final de la Copa de la Reina ante el Athletic Club en casa y el playoff de la UEFA Women's Champions League ante el Manchester United. Tras asumir el cargo de primer entrenador del Granada en 2020, Herrera dirigió al UD Tenerife durante tres temporadas antes de fichar por el Al-Hilal.