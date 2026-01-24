El jugador del Barça Kevin Punter, designado MVP de la jornada 24 de la fase regular

Kevin Punter, jugador de baloncesto con doble nacionalidad estadounidense y serbia, sumó una actuación notable durante la jornada 24 de la Euroliga, lo que le concedió, según reportó la organización de la competición europea, el reconocimiento de Jugador Más Valioso (MVP) por segunda vez en la temporada y quinta a lo largo de su carrera. El escolta del FC Barcelona obtuvo 34 créditos de valoración individual, un registro que le permitió destacarse por encima del pívot serbio Filip Petrusev, quien alcanzó una valoración de 33 en el triunfo de su equipo, Dubai Basketball, como visitante ante el Paris Basketball.

Tal como consignó la Euroliga a través de un comunicado citado por el medio, la actuación de Punter impulsó al Barça hacia la victoria por 91-98 sobre el LDLC ASVEL Villeurbanne en el Astroballe francés. En ese encuentro, el jugador logró 31 puntos, lanzando con altos porcentajes: convirtió siete de ocho tiros de dos puntos, sumó cuatro aciertos en seis intentos desde la línea de tres y anotó cinco de siete tiros libres. Además, Punter complementó su rendimiento con dos rebotes, cuatro asistencias, dos robos de balón y sufrió cinco faltas.

La organización de la Euroliga detalló que Punter, de 32 años, ya había sido premiado como MVP semanal en cuatro ocasiones anteriores, incluyendo un desempeño sobresaliente en la jornada 17. En ese partido, alcanzó 40 créditos de valoración al frente del FC Barcelona durante la victoria frente al Kosner Baskonia, un duelo que se resolvió tras una prórroga y finalizó con marcador de 134-124.

De acuerdo con la información publicada por la Euroliga, la jornada 24 presentó una competencia cerrada entre los máximos destacados, con Punter superando apenas por un crédito de valoración al pívot Petrusev, que cerró su partido con 33 créditos tras la victoria del Dubai Basketball sobre Paris Basketball por 79-99.

Durante el juego frente al LDLC ASVEL Villeurbanne, Punter figuró como el líder anotador y pieza central en el esquema ofensivo del FC Barcelona. Su capacidad para anotar desde distintos sectores de la cancha, sumada a su presencia en otras facetas del juego, fue un factor determinante en el resultado y en su distinción semanal.

La Euroliga remarcó que la elección del MVP considera la influencia global en el rendimiento del equipo y la temporada personal del jugador, lo que en este caso reforzó la posición de Punter como referente del conjunto catalán y participante recurrente entre los jugadores más valorados del torneo.

Esta nueva actuación refuerza la campaña personal de Kevin Punter con el Barça, donde viene consolidando su rol desde el inicio del torneo continental y manteniendo cifras destacadas que lo ubican entre los nombres propios de la actual edición de la Euroliga.