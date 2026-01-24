El Atlético de Madrid refuerza su centro del campo con la danesa Kathrine Moller Kühl

La centrocampista danesa Kathrine Moller Kühl jugará en el Atlético de Madrid Femenino hasta el 30 de junio de 2029, después de que elclub madrileño haya llegado este sábado a un acuerdo con la AS Roma para su traspaso.

"Incorporamos a una futbolista con gran proyección y a la vez con experiencia en los torneos más exigentes como la Liga de Campeones femenina, Eurocopa y Mundial", señaló la entidad rojiblanca en un comunicado, en el que informó de que la internacional danesa ya se ha sometido al reconocimiento médico.

Kühl, de 22 años, se formó en el FC Nordsjaelland danés, club en el que llegó al primer equipo. En 2023, la mediocentro fichó por el Arsenal y allí militó hasta finales de 2024, aunque durante su etapa en el equipo londinense jugó en calidad de cedida en el Everton la segunda parte de la temporada 2023-24.

En 2025, Kühl puso rumbo a la Serie A para jugar en la Roma, desde donde llega al conjunto colchonero. Además, con la selección danesa absoluta, Kühl suma más de 50 encuentros.