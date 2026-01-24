Agencias

El Atlético de Madrid refuerza su centro del campo con la danesa Kathrine Moller Kühl

Guardar

La centrocampista danesa Kathrine Moller Kühl jugará en el Atlético de Madrid Femenino hasta el 30 de junio de 2029, después de que elclub madrileño haya llegado este sábado a un acuerdo con la AS Roma para su traspaso.

"Incorporamos a una futbolista con gran proyección y a la vez con experiencia en los torneos más exigentes como la Liga de Campeones femenina, Eurocopa y Mundial", señaló la entidad rojiblanca en un comunicado, en el que informó de que la internacional danesa ya se ha sometido al reconocimiento médico.

Kühl, de 22 años, se formó en el FC Nordsjaelland danés, club en el que llegó al primer equipo. En 2023, la mediocentro fichó por el Arsenal y allí militó hasta finales de 2024, aunque durante su etapa en el equipo londinense jugó en calidad de cedida en el Everton la segunda parte de la temporada 2023-24.

En 2025, Kühl puso rumbo a la Serie A para jugar en la Roma, desde donde llega al conjunto colchonero. Además, con la selección danesa absoluta, Kühl suma más de 50 encuentros.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Así debe aplicarse el contorno de ojos para que sea efectivo de verdad

Un buen cuidado del área ocular requiere aplicar los productos adecuados siguiendo técnicas precisas, con suaves toques y evitando el exceso, para maximizar los beneficios contra bolsas, arrugas y deshidratación, asegura la experta Estefanía Sáenz

Así debe aplicarse el contorno

(Previa) Levante afronta al Elche en el derbi de la Comunitat por eludir el descenso

El Ciutat de Valencia recibe un enfrentamiento clave entre equipos con urgencias opuestas, marcado por bajas sensibles y la presión del Levante por reconectar con la victoria ante un Elche que busca romper su mala racha fuera de casa

(Previa) Levante afronta al Elche

Hamás tilda de "injustas" las sanciones de EEUU a seis organizaciones humanitarias de Gaza

Acusan a Washington de tomar medidas que aumentan la crisis en la Franja, piden revertir restricciones y exigen que se garanticen los compromisos para facilitar la llegada de asistencia, mientras el Tesoro estadounidense denuncia el uso de entidades civiles en conflictos

Hamás tilda de "injustas" las

Oliver Laxe, antes del anuncio de nominados al Oscar: "Hoy es un día de celebración, independientemente de lo que pase"

Minutos antes de conocerse los nominados a los Oscar 2026, el director de la aclamada cinta expresa gratitud por el respaldo recibido, resalta el apoyo de sus productores y periodistas, y destaca la importancia del proceso cinematográfico compartido

Oliver Laxe, antes del anuncio

Israel anuncia el derribo de un dron con armas que cruzó la frontera desde Jordania

Militares lograron interceptar un artefacto no tripulado equipado con pistolas tras cruzar una zona limítrofe proveniente de Jordania, mientras continúa la investigación sobre los responsables de repetidos intentos de tráfico de armamento hacia territorio israelí

Israel anuncia el derribo de