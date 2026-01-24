Ejecutados en Irán dos supuestos miembros de Estado Islámico acusados de un atentado con bomba

La agencia judicial iraní Mizan reportó que se frustró la planificación de un presunto atentado de mayor alcance durante las celebraciones religiosas del Arbaín en Teherán, gracias a la intervención de las fuerzas de seguridad. Según publicó la misma fuente, las autoridades llevaron a cabo la ejecución de dos individuos considerados miembros de Estado Islámico, quienes habían sido condenados por participar en un ataque con explosivos a un autobús de peregrinos en 2023.

El medio Mizan, citado por la agencia Europa Press, detalló que los ejecutados estaban señalados como autores de un atentado con bomba sobre un vehículo que trasladaba fieles durante la ruta Teherán-Ilam, en el periodo de la peregrinación de Arbaín. Este suceso provocó la muerte de una niña de un año y medio y dejó a varios heridos, entre otros daños constatados por las fuentes oficiales.

El Arbaín es una ceremonia relevante en el islam chií, celebrada cuarenta días después de la Ashura, fecha que recuerda la muerte de Huseín ibn Alí, nieto del profeta Mahoma y tercer imán de la tradición chií. En el atentado participaron peregrinos que, de acuerdo con las autoridades judiciales, se encontraban realizando el trayecto de peregrinación habitual cuando ocurrió la explosión.

La agencia Mizan comunicó que los responsables planearon un ataque de mayor gravedad coincidiendo con las conmemoraciones multitudinarias del Arbaín en la capital iraní, pero este intento fue neutralizado a tiempo por los servicios de seguridad estatales. Según funcionarios, los dos acusados recibieron la pena máxima estipulada bajo la legislación iraní vigente en relación con delitos de terrorismo.

El asesinato con explosivos, afirmó la agencia judicial, estaba dirigido explícitamente contra civiles chiíes y en el contexto de una de las festividades religiosas de mayor concurrencia del país. Tras la detención, los procesados enfrentaron un proceso judicial que culminó con su condena a muerte, conforme a lo establecido por la justicia iraní en casos de ataques considerados terroristas.

De acuerdo con los reportes de Mizan, la acción rápida de los organismos de seguridad no solo posibilitó la detención de los sospechosos sino que también evitó que se produjeran más víctimas o daños materiales de una magnitud mayor durante el periodo de festividad religiosa. Las autoridades judiciales subrayaron que la pena de muerte aplicada responde tanto a la gravedad de los hechos atendidos como a la premisa de prevención ante posibles ataques futuros en celebraciones similares.

El atentado de 2023, recogido por la agencia judicial y medios nacionales, se inscribe en una serie de incidentes atribuidos a la organización Estado Islámico en Irán, que en los últimos años han dirigido varios ataques contra civiles y objetivos religiosos, sobre todo durante fechas señaladas del calendario chií. La gestión del caso y el despliegue de seguridad durante el Arbaín reflejan la preocupación reiterada de las autoridades por salvaguardar las actividades religiosas de gran afluencia frente a este tipo de amenazas.