Carla Flila asegura que su historia de amor con Nagore Robles ha acabado "súper bien"

Durante la presentación de la película ‘Ídolos’ en Madrid, Carla Flila abordó directamente el estado actual de su relación con Nagore Robles, poniendo énfasis en el vínculo positivo que mantienen tras su separación. Según consignó el medio, la creadora de contenido expuso que, aunque la historia sentimental entre ambas no prosperó, ellas han logrado conservar un aprecio y un respeto mutuos. La noticia principal surge a raíz de estas declaraciones, en las que Flila sostuvo que la relación concluyó de manera amigable, desmintiendo cualquier rumor sobre diferencias irreconciliables.

En el marco de la premiere, organizada esta semana en la capital española y encabezada por los protagonistas Ana Mena y Óscar Casas, Carla Flila se sinceró sobre su expareja frente a los medios. De acuerdo con la información publicada, Flila manifestó que la ruptura con Robles no obedeció a falta de cariño, sino a que “a veces no todo solamente es amor”. En sus palabras, “la sigo queriendo muchísimo, ella me quiere a mí”, sugiriendo que la afinidad entre ambas sigue intacta. Además, la creadora destacó la posibilidad de que, en el futuro, su vínculo evolucione hacia una amistad visible y sólida, afirmando: “dentro de un tiempo seguro que nos veis juntas siendo amigas”.

La relación entre Carla Flila y la presentadora de televisión experimentó varias etapas, incluyendo idas y venidas antes de la separación definitiva. Según detalló la fuente, Flila expresó su deseo de ver a Nagore Robles feliz en la próxima etapa de su vida y se mostró abierta a compartir momentos de amistad cuando ambas retomen sus caminos personales. “Es muy pronto, pero el día de mañana, cuando vuelva a rehacer su vida y yo la mía, estaré encantada y ella súper encantada conmigo”, afirmó la creadora digital durante la conversación con los medios en la alfombra roja.

El medio relató que Flila no dudó en recalcar que mantiene un amor y respeto profundos hacia Robles. “La amo, ella me ama”, declaró ante los asistentes, subrayando que las dos han cuidado su trato a pesar de la ruptura. Al referirse al cierre de su historia sentimental, insistió: “hemos acabado súper bien, nos tenemos muchísimo respeto y nos queremos muchísimo”, contradiciendo así la percepción externa de que habría resentimientos o conflictos pendientes entre ellas.

Flila también mencionó, según el mismo medio, la idea de que la gente suele pensar que es improbable mantener una relación cordial después de una ruptura amorosa, pero en su caso, reiteró, ambas han optado por preservar una buena relación. En sus palabras, el entendimiento y la estima mutua han primado durante y después de su historia conjunta.

Las declaraciones de Carla Flila en el marco del estreno reflejan una postura madura hacia el cierre de su relación con Nagore Robles. El medio puso en foco su actitud abierta y la disposición al diálogo público, que contrasta con la tendencia habitual a reservar el ámbito sentimental en la esfera privada. En esta ocasión, Flila eligió ofrecer su versión de los hechos, haciendo hincapié en que el desenlace entre ambas se produjo dentro de un ambiente de respeto y afecto, y con la confianza de que la amistad sigue siendo un horizonte posible para el futuro.