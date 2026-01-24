Agencias

Carla Flila asegura que su historia de amor con Nagore Robles ha acabado "súper bien"

En el estreno de una película en Madrid, la creadora de contenido reveló que mantiene un vínculo positivo con la presentadora, expresando su deseo de que ambas retomen sus caminos personales sin dejar de apreciar el cariño y respeto mutuos

Guardar

Durante la presentación de la película ‘Ídolos’ en Madrid, Carla Flila abordó directamente el estado actual de su relación con Nagore Robles, poniendo énfasis en el vínculo positivo que mantienen tras su separación. Según consignó el medio, la creadora de contenido expuso que, aunque la historia sentimental entre ambas no prosperó, ellas han logrado conservar un aprecio y un respeto mutuos. La noticia principal surge a raíz de estas declaraciones, en las que Flila sostuvo que la relación concluyó de manera amigable, desmintiendo cualquier rumor sobre diferencias irreconciliables.

En el marco de la premiere, organizada esta semana en la capital española y encabezada por los protagonistas Ana Mena y Óscar Casas, Carla Flila se sinceró sobre su expareja frente a los medios. De acuerdo con la información publicada, Flila manifestó que la ruptura con Robles no obedeció a falta de cariño, sino a que “a veces no todo solamente es amor”. En sus palabras, “la sigo queriendo muchísimo, ella me quiere a mí”, sugiriendo que la afinidad entre ambas sigue intacta. Además, la creadora destacó la posibilidad de que, en el futuro, su vínculo evolucione hacia una amistad visible y sólida, afirmando: “dentro de un tiempo seguro que nos veis juntas siendo amigas”.

La relación entre Carla Flila y la presentadora de televisión experimentó varias etapas, incluyendo idas y venidas antes de la separación definitiva. Según detalló la fuente, Flila expresó su deseo de ver a Nagore Robles feliz en la próxima etapa de su vida y se mostró abierta a compartir momentos de amistad cuando ambas retomen sus caminos personales. “Es muy pronto, pero el día de mañana, cuando vuelva a rehacer su vida y yo la mía, estaré encantada y ella súper encantada conmigo”, afirmó la creadora digital durante la conversación con los medios en la alfombra roja.

El medio relató que Flila no dudó en recalcar que mantiene un amor y respeto profundos hacia Robles. “La amo, ella me ama”, declaró ante los asistentes, subrayando que las dos han cuidado su trato a pesar de la ruptura. Al referirse al cierre de su historia sentimental, insistió: “hemos acabado súper bien, nos tenemos muchísimo respeto y nos queremos muchísimo”, contradiciendo así la percepción externa de que habría resentimientos o conflictos pendientes entre ellas.

Flila también mencionó, según el mismo medio, la idea de que la gente suele pensar que es improbable mantener una relación cordial después de una ruptura amorosa, pero en su caso, reiteró, ambas han optado por preservar una buena relación. En sus palabras, el entendimiento y la estima mutua han primado durante y después de su historia conjunta.

Las declaraciones de Carla Flila en el marco del estreno reflejan una postura madura hacia el cierre de su relación con Nagore Robles. El medio puso en foco su actitud abierta y la disposición al diálogo público, que contrasta con la tendencia habitual a reservar el ámbito sentimental en la esfera privada. En esta ocasión, Flila eligió ofrecer su versión de los hechos, haciendo hincapié en que el desenlace entre ambas se produjo dentro de un ambiente de respeto y afecto, y con la confianza de que la amistad sigue siendo un horizonte posible para el futuro.

Temas Relacionados

Carla FlilaNagore RoblesAna MenaÓscar CasasÍdolosEspañaPremiereRelaciones de parejaHistorias de amorPresentadora de televisiónEUROPAPRESS

Últimas Noticias

La avalancha de tierra en el sur de Indonesia deja ya ocho muertos y 82 desaparecidos

Un deslizamiento de tierra en Java Occidental, producido durante la madrugada, ha destruido viviendas y dejó decenas de personas atrapadas, según las autoridades locales. Equipos de rescate enfrentan grandes dificultades ante las persistentes lluvias y las condiciones del terreno

La avalancha de tierra en

'Los Domingos' arrasa en una gala de los Feroz correcta y sin grandes polémicas

'Los Domingos' arrasa en una

Simeone: "Julián Álvarez se cree por sí solo por su nombre, su jerarquía y su trayectoria"

El técnico argentino minimiza la falta de acierto del delantero suramericano, resalta que su experiencia y calidad son suficientes y recalca el papel crucial del siguiente duelo para mantenerse en la pelea por los objetivos del equipo

Simeone: "Julián Álvarez se cree

El CICR alerta de un "dramático" aumento de heridos por los combates en Kivu Sur desde principios de año

El CICR alerta de un

Mañueco asegura que estas elecciones son una oportunidad para demostrar que la política "puede ser limpia y útil"

El líder del Partido Popular en Castilla y León llamó a participar masivamente en los próximos comicios del 15 de marzo, remarcando que acudir a las urnas fortalece la democracia y garantiza un modelo de convivencia basado en pluralismo y respeto

Mañueco asegura que estas elecciones