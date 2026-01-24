Agencias

Bangladesh acusa a Birmania de enturbiar el proceso por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia

El Gobierno de Bangladesh ha acusado a las autoridades birmanas de intoxicar el proceso abierto en su contra por delito de genocidio de la minoría rohingya ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) al intentar crear "una narrativa migratoria" para "desviar la atención de los crímenes atroces cometidos contra ellos".

El caso presentado en un primer momento por Gambia, cabe recordar, denuncia que las autoridades militares birmanas cometieron a partir de agosto de 2017 un genocidio contra la comunidad rohingya, expulsada por la fuerza a Bangladesh (que acoge a cientos de miles de refugiados desde entonces) en lo que el propio Ejército birmano anunció como una "operación de limpieza" que comprendió, esgrime la acusación, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y destrucción de la propiedad privada a gran escala.

El Ministerio de Exteriores de Bangladesh aborda directamente la declaración de la defensa birmana que describe a los rohingya como "bengalíes", una denominación falsa que solo sirve para "crear una narrativa de migración ilegal y reforzar las amenazas a la seguridad interna" para justificar lo que el Ejército birmano describió en su momento como una "operación antiterrorista".

"Los rohingyas son un grupo étnico distinto que evolucionó durante siglos en Arakán incluso antes de convertirse en parte del Reino de Barman en 1785", ha indicado el Ministerio de Exteriores.

"Su presencia en la región es anterior a las fronteras modernas y está bien documentada en registros históricos, relatos demográficos coloniales y estudios independientes", ha indicado antes de denunciar una vez más la versión birmana como "incoherente con los hechos históricos".

"Birmania les ha negado constantemente sus legítimas garantías constitucionales de igualdad de derechos y participación como miembros iguales de la sociedad birmana" y, como acto final "de este proceso de destrucción planificada de los rohingya como comunidad, hasta que fueron expulsados para convertirlos en apátridas".

"Categorizarlos como 'bengalíes' ha sido parte de una campaña sistemática del Estado de Birmania para negar a los rohingyas sus derechos fundamentales, incluidos la ciudadanía y los derechos humanos", ha condenado el Ministerio de Exteriores.

