AV. Los 'Hispanos' se despiden de la lucha por las medallas en el Europeo

La actuación destacada del portero Emil Nielsen terminó convirtiéndose en un factor fundamental al frustrar repetidas ocasiones de gol para España, según reportó el medio AV, lo que condicionó el desarrollo del segundo encuentro de los ‘Hispanos’ en la Ronda Principal del Campeonato de Europa de balonmano masculino. Este resultado, un 31-36 a favor de Dinamarca, ha dejado fuera a la selección española de las semifinales del certamen y, en consecuencia, sin opciones matemáticas de disputar las medallas en el torneo que se juega en sedes compartidas de Dinamarca, Noruega y Suecia. El partido tuvo lugar en el Jyske Bank Boxen de Herning, con una atmósfera notablemente inclinada hacia el bando danés, cuyo público respaldó con intensidad a su selección a lo largo del encuentro.

De acuerdo con AV, España afrontaba el reto de conseguir sus primeras victorias en esta fase con la necesidad de sumar tres triunfos para aspirar al podio. La presión del escenario se puso de manifiesto desde antes del pitido inicial, con la interpretación de los himnos nacionales y el evidente fervor local. El encuentro comenzó con un tanto de Imanol Garciandia que generó un breve entusiasmo, pero Simon Pytlick y Mathias Gidsel respondieron rápidamente y dieron la vuelta al marcador. En los primeros compases, Dinamarca ya había logrado establecer una ventaja de tres goles, una diferencia que supo mantener de manera constante en los parciales iniciales (2-5, 3-6, 4-7), siendo ese margen suficiente para controlar el desarrollo del juego.

El medio AV detalló que los esfuerzos españoles resultaron poco productivos, especialmente en el juego interior, mientras Emil Nielsen se mostró seguro bajo los palos daneses. La portería danesa fue determinante al neutralizar intentos de Abel Serdio y otros atacantes españoles. Si bien acciones como un gol de Ian Tarrafeta y otra anotación de Garciandia permitieron ciertas aproximaciones, Dinamarca respondió ampliando distancias cada vez que España amenazó con acercarse en el marcador. Simon Pytlick continuó exhibiéndose con goles que estiraban la ventaja a lo largo del primer periodo, aunque Marcos Fis destacó para España en el tramo final del primer tiempo, especialmente desde el costado derecho, contribuyendo a que el descanso llegara con una diferencia de solo dos tantos (14-16).

El arranque de la segunda parte mostró a Fis como protagonista, cuando provocó un lanzamiento de siete metros y se encargó de transformarlo para situar a España a solo un gol de distancia. No obstante, Dinamarca mantuvo el control mediante una diana de penalti convertida por Emil Jakobsen ante Nacho Biosca, quien había cedido la titularidad en la portería española a Sergey Hernández por decisión técnica de Jordi Ribera. Según publicó AV, Hernández ofreció garantías, aunque faltó solidez general en el planteamiento defensivo español para inquietar a los daneses.

En el relato de AV, Emil Nielsen volvió a desactivar una chance clara tras un tiro de Abel Serdio y, justo cuando Dani Dujshebaev consiguió empatar momentáneamente a 17 goles, la reacción danesa llegó de la mano nuevamente de Pytlick y Gidsel, quienes canalizaron el impulso de la grada y mantuvieron la ventaja. El duelo vivió episodios tensos con la anulación de un gol por vídeo arbitraje y la exclusión de Emil Bergholt, lo que alimentó la tensión entre el público y el cuerpo técnico danés, especialmente el seleccionador Nikolaj Jacobsen.

El encuentro continuó con acciones decisivas del portero Nielsen, que realizó dos intervenciones importantes y detuvo un nuevo lanzamiento de siete metros. Esta presencia constante complicó cualquier intento español de encontrar estabilidad y recuperar la distancia en el marcador. El guardameta del Barcelona no solo contuvo ataques, sino que puso en marcha contragolpes que facilitaron anotaciones rápidas, propiciando que Dinamarca ampliara su ventaja (17-22, 18-23). En esta dinámica, la velocidad de jugadores como Niclas Kirkelokke resultó clave, alcanzando el 22-29 en el minuto 47 y forzando una exclusión española que afectó la organización defensiva de los ‘Hispanos’.

España optó en los minutos finales por retirar a su portero en las jugadas ofensivas para tratar de recortar distancias, pero la estrategia no consiguió el efecto deseado y derivó en desajustes durante las transiciones defensivas. El medio AV consignó que, ya con desventaja numérica, Marcos Fis alcanzó un tanto destacado, pero Gidsel respondió de inmediato con una anotación desde el centro del campo, poniendo el marcador 25-32 a falta de ocho minutos para la conclusión.

Dinamarca, ayudada por las aportaciones colectivas de Kirkelokke, Jóhan Hansen, Bergholt y Mads Hoxer, aseguró un desenlace favorable. Mientras tanto, los goles de jugadores como Álex Dujshebaev y Aleix Gómez por parte de España resultaron insuficientes para cambiar la tendencia que el equipo de Jordi Ribera presentaba desde el inicio del partido. El crono avanzó sin variaciones sustanciales hasta el final y la derrota situó a España en el último puesto del Grupo I, sin sumar puntos en esta fase del Europeo de balonmano, según reportó AV.