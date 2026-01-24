Agencias

Álvaro Morata habla con Javier de Hoyos y le confirma su ruptura con Alice Campello

Hace una semana la revista ¡HOLA! revelaba en exclusiva que Álvaro Morata había abandonado la casa que compartía con Alice Campello y sus cuatro hijos en Milán, confirmando así la separación de la pareja después de semanas de intensos rumores.

Este fin de semana, Javier de Hoyos ha arrojado más luz sobre esta separación desde 'DCorazón' de TVE porque ha hablado con el jugador de fútbol y "me confirma en exclusiva que hay ruptura, me recalca que Alice Campello es la mujer de su vida, que van a seguir formando esa familia, pero que desgraciadamente esta segunda oportunidad no ha salido para adelante".

Además, Morata le ha asegurado que "no hay terceras personas" y querría que la gente entendiese que a veces una relación sentimental se rompe por otros motivos que nada tienen que ver con una infidelidad. "Se quieren mucho", ha declarado el presentador de televisión.

El futbolista le ha confirmado así la noticia a Javier de Hoyos y le ha asegurado que a pesar de esta decisión "se quieren muchísimo". Se desconoce todavía si emitirán un comunicado por redes sociales cómo hicieron en agosto de 2024.

EuropaPress

