Alto funcionario del ICE acusa al padre del menor de cinco años presuntamente detenido de "abandono"

Un alto cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de la ciudad de Minneapolis, en el estado estadounidense de Minnesota, ha acusado este viernes al padre del niño de cinco años presuntamente detenido a comienzos de esta semana por "abandonar a su hijo" para huir de las autoridades y ha defendido que sus agentes hicieron "todo lo posible" por garantizar el bienestar del menor y reunirlo con su familia.

"Cuando los oficiales se acercaron, el padre (Adrián Alexander Conejo Arias) y su hijo (Liam) estaban en un vehículo. Arias huyó de las fuerzas del orden a pie, abandonando a su hijo en pleno invierno dentro del vehículo. Uno de nuestros agentes se quedó con el niño, mientras otros agentes detenían a su padre", ha relatado el principal funcionario de ICE en Minneapolis, Marcos Charles, en rueda de prensa.

El oficial ha insistido en que uno de sus agentes estuvo con el niño en todo momento mientras otros detenían a su padre y ha asegurado que, "tras el arresto, permanecieron con él, lo cuidaron, lo llevaron a comer algo y pasaron horas asegurándose de que estuviera bien atendido". "Eso lo hicieron mis oficiales, no su padre", ha apostillado, haciendo hincapié en "el lado humano" de sus efectivos, que hacen "todo lo que está en su poder para no separar a las familias".

Asimismo, Charles ha afirmado que sus agentes "hicieron todo lo posible por reunirlo con su familia" y ha denunciado que, "trágicamente", "las personas que estaban dentro (de su casa) se negaron a recibirlo y a abrir la puerta". "Déjenme decirlo otra vez: vieron al niño y se negaron a abrir la puerta y aceptarlo de nuevo", ha recalcado.

El representante del ICE en Minnesota ha aclarado que la agencia no tenía como objetivo al niño y ha revelado que, después de que "Conejo Arias finalmente solicitó que su hijo permaneciera con él (...), fueron llevados juntos de regreso a Minneapolis, a la ciudad, a las instalaciones de ICE para su procesamiento", donde "ahora están siendo bien atendidos en un centro residencial familiar, mientras se resuelven sus procedimientos migratorios".

"Esta es la verdadera cara de ICE. Los medios no conocen a nuestros oficiales; nosotros sí. Mis oficiales hacen lo correcto, sin importar lo difícil o cuánto tiempo lleve, a lo largo de todo el día", ha sentenciado Charles.

Estas declaraciones llegan después de que el vicepresidente Estados Unidos, JD Vance, negara este mismo jueves que un niño de cinco años hubiera sido detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante su despliegue en el estado de Minnesota, tras hacerse pública la imagen del menor de edad custodiado por un agente.

Ya entonces, el Departamento de Seguridad Nacional argumentó que los hechos se habían producido el martes cuando el ICE realizó un "operativo específico para arrestar" a un hombre identificado como Adrián Alexander Conejo Arias, que "abandonó" a su hijo cuando se acercaron los agentes.

Sin embargo, el distrito escolar público al norte de Minneapolis ha denunciado que en las últimas semanas agentes del ICE han detenido a cuatro de sus estudiantes, incluido un niño de cinco años. Dos de ellos estaban de camino a la escuela cuando tuvo lugar el arresto, según recoge la cadena de televisión estadounidense NBC.

La tensión en Minnesota ha aumentado en los últimos días tras la muerte a tiros de Renee Good a manos de un agente federal en Minneapolis, si bien las actuaciones del ICE han estado bajo lupa de la oposición y sociedad civil desde el inicio de los despliegues en 2025.

