Trump sugiere invocar el Artículo 5 de la OTAN para "proteger" su frontera con México

El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha insinuado este jueves que debería haber invocado el Artículo 5 de la OTAN para que el grupo de 32 países acudiera en su ayuda con el objetivo de "proteger" su frontera con México frente a "invasiones" de migrantes sin documentación.

"Tal vez deberíamos haber puesto a prueba a la OTAN: invocar el Artículo 5 y obligar a la OTAN a venir aquí y proteger nuestra frontera sur de más invasiones de inmigrantes ilegales, liberando así un gran número de agentes de la Patrulla Fronteriza para otras tareas", ha señalado en Truth Social.

El presidente estadounidense ha difundido este mensaje a su regreso del Foro Económico Mundial, donde ha insistido en su opinión de que el Gobierno estadounidense hace mucho más por la Alianza Atlántica de lo que recibe a cambio. "El problema con la OTAN es que estaremos allí para ellos al 100%, pero no estoy seguro de que ellos estarían para nosotros si los llamáramos", reiteró en la víspera en el evento celebrado en Davos (Suiza).

El Artículo 5 establece que un ataque contra un miembro de la OTAN se considera un ataque contra todos, un principio que constituye la piedra angular de este grupo de 32 países desde su fundación en 1949 como contrapeso a la Unión Soviética. Solo se ha invocado formalmente una vez, tras los atentados ejecutados por Al Qaeda del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

Asimismo, su sugerencia llega en un momento en el que la Casa Blanca ha subido el tono sobre su lucha contra los cárteles, reclamando "resultados" al Ejecutivo de Claudia Sheinbaum en su combate al narcotráfico. "Ahora vamos a empezar a actuar contra los cárteles en tierra. Los cárteles dirigen México", afirmó el pasado 9 de enero.

