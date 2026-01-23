Agencias

Soltour refuerza su apuesta por el Caribe junto a una nueva alianza con Quintana Roo (México) en Fitur 2026

Soltour ha formalizado su nueva colaboración con el Gobierno del Estado de Quintana Roo (México) en el marco de Fitur 2026, acuerdo que busca impulsar el turismo en la región y consolidar al Caribe mexicano como uno de los "destinos clave" de la compañía, según un comunicado.

Esta alianza coincide con la nueva campaña 'Caribe Mexicano, la capital mundial de las vacaciones', que refleja la evolución del destino, su especialización y su capacidad para ofrecer todas las opciones de vacaciones.

Así, el turoperador colaborará con el destino para la promoción conjunta en 2026, con iniciativas que destacan no solo los lugares más conocidos, como Cancún, Playa del Carmen, Tulum y la reserva natural de Sian Ka'an, sino también otros destinos del estado, como Isla Cozumel, Bacalar y Holbox.

Durante la feria, también se ha puesto en valor la apertura de Bahia Principe Grand Tequila en Riviera Maya, un resort cinco estrellas solo para adultos que estrena el concepto 'El Sentir Mexicano', con entretenimiento inmersivo, espectáculos, fiestas temáticas y una propuesta gastronómica que incluye restaurantes a la carta, buffet internacional y acceso a 12 restaurantes del complejo.

El acto ha contado con la presencia de la CEO de Piñero, Encarna Piñero, y la gobernadora del Estado de Quintana Roo, Mara Lezama, que ha destacado que "esta colaboración estratégica con Piñero y Soltour fortalece nuestra oferta turística y posiciona a Quintana Roo como un destino líder a nivel internacional".

Por su parte, el nuevo CEO de Soltour, Mateo Ramón, ha subrayado que este encuentro refuerza su compromiso con Quintana Roo, resaltando el destino como uno con los que mantiene "una relación histórica de más de 40 años".

