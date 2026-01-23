Puente valora un defecto de fábrica del carril como hipótesis en Adamuz y ordena revisar todos los lotes

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios de Adif detectó que el carril implicado en el reciente descarrilamiento en Adamuz, Córdoba, ya se encontraba fracturado antes del paso del tren Iryo que protagonizó el accidente. A partir de este hallazgo, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, valoró la posibilidad de que un defecto de fábrica haya originado el incidente, según informó el medio. Ante esta hipótesis, ordenó la revisión completa de todos los lotes de carriles similares fabricados e instalados en la red ferroviaria.

De acuerdo con el reporte de la prensa, Puente y el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, explicaron que el análisis se centra en la empresa fabricante de los carriles, ArcelorMittal, que produce casi la totalidad de las vías ferroviarias en España. El ministro destacó que la compañía mantiene una trayectoria consolidada en el sector, mientras que Marco de la Peña resaltó que cualquier posible responsabilidad se determinaría una vez concluidas las investigaciones. El presidente de Adif puntualizó que “se están adelantando cosas” y sostuvo que, por ahora, las consideraciones corresponden al terreno de las hipótesis.

El medio detalló que el presidente de Adif recibió la orden del ministro para identificar todos los lotes del carril involucrado con el propósito de intensificar la inspección de cada uno de los componentes, apoyándose en la trazabilidad de los datos existentes. Según lo informado, estas acciones buscan anticiparse a escenarios similares dentro de la red ferroviaria, mientras se mantiene el proceso de supervisión sobre la infraestructura afectada.

Respecto al proceso de soldadura del carril, Marco de la Peña indicó que lo realiza la empresa Redalsa, con un 51% de su capital propiedad de Adif. Destacó que Redalsa es reconocida en el sector del tratamiento de soldaduras y en la producción de barra larga de carril. Tanto las soldaduras empleadas en esas vías como una muestra aleatoria del 30% fueron objeto de dos revisiones: primero se comprobó la totalidad, y en una segunda fase se realizó un control por muestreo, según consignó el medio.

El análisis sobre las empresas que tuvieron relación con la renovación del tramo de Adamuz incluyó menciones a la Unión Temporal de Empresas que ejecutó los trabajos, formada por Ferrovial, OHLA, FCC y Azvi. Durante su intervención, el ministro Puente subrayó la confianza depositada en estas empresas, señalando su papel preponderante en el ámbito de la obra pública española y su experiencia tanto nacional como internacional, tal como publicó el medio.

La información aportada por el ministro sostuvo que tras la reciente renovación de la línea, el trayecto Adamuz fue sometido a un mayor número de inspecciones respecto a la media habitual. Según reportó el medio, el tramo contaba con todos los certificados de calidad requeridos, y los conductores de tren no notificaron problemas relacionados con el estado de la infraestructura. Los sistemas de prevención de anomalías tampoco activaron niveles de alarma durante el periodo evaluado.

Según la documentación presentada por Puente y recogida por la prensa, se suministraron registros sobre las fechas de revisión, certificaciones, capturas de los sistemas de control y referencias a los avisos emitidos por maquinistas en los últimos cuatro meses. Ninguno de estos avisos guardó relación con el estado de las vías, lo que refuerza la necesidad de centrar la investigación en el tramo específico y en la posible incidencia de fallos de origen en los materiales según la hipótesis principal.