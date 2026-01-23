(Previa) La Real Sociedad quiere acechar la segunda plaza del Real Madrid en la Liga F

La Real Sociedad intentará colocarse a un punto del Real Madrid en la Liga F Moeve 2025-2026 con una victoria este fin de semana en el derbi vasco ante la SD Eibar, mientras que el Costa Adeje Tenerife querrá seguir su estela en su visita al RCD Espanyol, en partidos correspondientes a la decimoséptima jornada del campeonato.

El conjunto 'txuri-urdin' querrá aprovechar el tropiezo que ya acumula el equipo madridista en esta fecha al caer en el choque adelantado ante el Athletic Club (0-1) y acecharle en su segunda posición, además de seguir manteniendo al menos sus seis puntos de ventaja sobre el cuarto clasificado, el Costa Adeje Tenerife.

Para ello, el equipo que entrena Arturo Ruiz deberá hacerse fuerte en Zubieta en el derbi ante una SD Eibar, que tiene bastante margen de terreno (11 puntos) con el descenso y que tratará de tomarse la revancha de la primera vuelta cuando cayó por 0-3.

A la espera de un tropiezo de la Real estará el Costa Adeje Tenerife, que afrontará animado el fin de semana después de su goleada al Athletic Club (5-0), aunque enfrente tendrá a otro equipo con la moral por las nubes como el RCD Espanyol, que viene de batir en casa al Atlético de Madrid (0-1) y sumar puntos valiosos.

El duelo enfrenta a un conjunto que no acaba de rendir en casa, el 'perico', ya que ha perdido sus últimos cuatro partidos y sólo lleva una victoria esta temporada ante su afición, frente al tinerfeño, más sólido a domicilio y que sólo ha caído en el Johan Cruyff ante el líder.

El Costa Adeje Tenerife quiere ampliar el punto de ventaja que tiene sobre el Atlético de Madrid, que ya jugó con derrota esta jornada y que podría verse sobrepasado también en la clasificación por el Madrid CFF, que recibe en el Fernando Torres al FC Badalona Women, y alcanzado por el Sevilla FC que se mide en casa al necesitado y colista Levante UD.

El duelo directo del fin de semana por la permanencia se vivirá en el Estadio de Las Gaunas donde el DUX Logroño, único equipo que aún no ha ganado un partido esta temporada, recibe al Deportivo ABANCA, cuarto por la cola y que le aventaja en ocho puntos. Además, el Alhama CF El Pozo, antepenúltimo y que no gana desde el pasado 10 de octubre, visita a un reanimado Granada CF que lleva dos victorias seguidas para alejarse del descenso.