PACMA denuncia falta de protocolos de emergencia para animales en España tras la "agónica" búsqueda de Boro

La ausencia de un plan de acción inmediato específico para encontrar a Boro después del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, obligó a familiares y voluntarios a gestionar su búsqueda con recursos y permisos propios. De acuerdo con el medio, PACMA critica que la protección de los animales ante emergencias depende habitualmente del esfuerzo ciudadano, una situación que consideran insostenible y peligrosa. El presidente de la organización, Javier Luna, ha reclamado este viernes la incorporación efectiva de protocolos de emergencia para animales dentro de los planes de protección civil a nivel estatal, autonómico y local, tal como publicó la fuente.

Según detalló el medio, la petición ha surgido tras la intensa búsqueda del perro Boro, que se perdió durante el siniestro ferroviario ocurrido en Adamuz y fue encontrado finalmente por bomberos del INFOCA en la mañana del jueves. PACMA señala que, a pesar de que la familia del animal informó sobre su desaparición de inmediato, no se activó un operativo específico, complicando el proceso de rescate. Durante varios días, la localización del animal dependió de la coordinación de voluntarios y de la obtención de permisos especiales concedidos exclusivamente por el Ministerio del Interior al Partido Animalista para acceder al área acordonada donde ocurrió el accidente.

La organización enfatiza que la exclusión de los animales de los protocolos oficiales de protección civil evidencia una omisión grave por parte de las autoridades, manteniendo a estos seres sintientes en una posición vulnerable y sin garantías mínimas ante situaciones de emergencia. Según reportó la fuente, actualmente, los planes de protección civil no exigen la inclusión de medidas específicas para los animales y, en numerosos casos, ni siquiera los mencionan como parte de los mecanismos de actuación previstos ante siniestros.

PACMA apunta que, en la práctica, la ausencia de protocolos apropiados implica que, cuando se ven involucrados animales en situaciones de riesgo, la respuesta oficial resulta insuficiente o inexistente. Esto, de acuerdo con el colectivo, traslada la responsabilidad de la protección animal a la sociedad civil, relegando el auxilio de los animales a una cuestión voluntaria y condicionada por la capacidad de movilización de los ciudadanos.

El partido señala que el único antecedente de desarrollo de un plan específico con protocolos y recursos asignados corresponde a Canarias, tras la erupción volcánica en La Palma. Según consignó el medio, PACMA recuerda que ese plan fue el resultado de una prolongada campaña reivindicativa en la que participaron el propio partido y otros actores. Fuera de este caso, la organización subraya que en otras regiones no hay mecanismos claros ni asignación de recursos para intervenir de forma eficaz ante emergencias que afecten a los animales.

Javier Luna pide que las administraciones públicas, tanto estatales como autonómicas y locales, desarrollen y apliquen planes de protección civil que incluyan de manera obligatoria a los animales en las actuaciones ante emergencias, e insiste en que ello debe hacerse mediante la dotación de recursos, la coordinación efectiva entre servicios y el establecimiento de procedimientos bien definidos. El presidente de PACMA advierte que la falta de estos protocolos perpetúa una situación de riesgo para los animales e incrementa la carga sobre la ciudadanía, que a menudo debe asumir los costes y las gestiones necesarios para intentar asegurar su rescate o asistencia, informó la fuente.

Según publicó el medio, los animalistas recalcan que la respuesta oficial al caso de Boro refleja que la omisión de incluir a los animales en los planes de protección civil genera consecuencias directas, tanto en el sufrimiento de los animales como en la incertidumbre vivida por sus familias y la sociedad en general. PACMA insiste en que cada nueva emergencia representa la posibilidad de que se repita una situación similar, y llama a modificar los marcos legales y operativos para garantizar la protección y el bienestar animal en todas las intervenciones de emergencia que se lleven a cabo en territorio español.