Organizaciones agrarias protestarán ante la Subdelegación del Gobierno el día 29 por el acuerdo con Mercosur

Asaja, COAG, UPA, de Málaga, y Cooperativas Agroalimentarias, han anunciado la convocatoria oficial de una jornada de movilización para el próximo jueves 29 de enero, a través de la cual se concentrarán ante las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Málaga entre las 11 y las 14 horas, de forma que se unirán a la acción de movilizaciones coordinadas en el resto del país para protestar por el acuerdo de la UE con Mercosur.

Así, y según señalan en un comunicado conjunto, una de las principales reivindicaciones del campo malagueño se centra en el rechazo al actual acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, "por la incertidumbre que genera, al encontrarse el sector en un momento crítico tras las recientes decisiones tomadas desde Bruselas, y a la espera de la decisión del Tribunal de Justicia Europeo".

Para estas organizaciones del sector primario, el pronunciamiento del Parlamento Europeo "no es simbólico y debe ser respetado por el resto de instituciones comunitarias". "Forzar la aplicación provisional del acuerdo mientras el TJUE analiza su legalidad solo contribuiría, a aumentar la desconfianza del sector agrario y de los ciudadanos hacia la UE", señalan

"Queremos decir alto y claro que a los agricultores y a los ganaderos hay que escucharlos. Estamos en un proceso de firmas que nos afecta directamente y no vamos a quedarnos de brazos cruzados, defendemos la soberanía y la seguridad alimentaria que son imprescindibles para garantizar que los consumidores tengan alimentos suficientes y de calidad", han señalado los representantes del sector.

Las organizaciones agrarias y cooperativas también rechazan de forma enérgica los recortes en el futuro presupuesto de la PAC "al verse amenazada la estructura agraria tal y como la conocemos hasta ahora, poniendo en peligro la agricultura y ganadería malagueña".

También critican el incremento de los costes de producción, especialmente en fertilizantes y energía, así como una burocracia creciente "que, lejos de simplificar, complica el trabajo diario de los agricultores y ganaderos y resta competitividad al sector".

"Por otro lado la falta de mano de obra y normas que incentiven el trabajo, son una losa que impide realizar nuestra actividad; y además reclama la necesidad de infraestructuras hidráulicas imprescindibles para una agricultura productiva", añaden.

Bajo el lema "Por la supervivencia y respeto del campo", las organizaciones agrarias, y Cooperativas Agroalimentarias, protestan "contra un acuerdo que acabaría con miles de explotaciones agrarias, además de trasladar a la ciudadanía y los consumidores la realidad del campo y las fatales consecuencias que el acuerdo tendría sobre el medio rural de seguir adelante".

"Todavía estamos a tiempo. Queremos explicar cuál es nuestro margen de maniobra y cuál es la estrategia a seguir. La sede de la Subdelegación del Gobierno en nuestra provincia es el lugar donde debemos expresar que Málaga es más fuerte con sus agricultores y ganaderos", aseguran las organizaciones agrarias.