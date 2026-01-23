ONG defienden la escuela como "red de protección" ante conflictos, desplazamientos y emergencias climáticas

ONG han defendido la escuela como "red de protección" ante conflictos, desplazamientos y emergencias climáticas, con motivo del Día Internacional de la Educación, que se celebra este sábado 24 de enero.

Según UNICEF España, actualmente, 251 millones de niños y niñas en el mundo están fuera del sistema educativo y la mitad vive en África subsahariana, una de las regiones más afectadas por conflictos y desplazamientos.

"Cuando una crisis interrumpe la escuela, los niños y niñas pierden mucho más que sus clases. Pierden rutinas, un espacio seguro y, en muchos casos, el único lugar donde se detectan a tiempo situaciones de violencia, abandono o explotación. En conflictos, desplazamientos y emergencias climáticas, la escuela se convierte en una red de protección", subrayan desde UNICEF España.

Además, remarcan que las guerras han obligado al cierre de miles de centros educativos, dejando a la infancia "sin aprendizaje y sin protección en los momentos de mayor vulnerabilidad".

Entre otros casos, destaca el de Gaza, donde la infancia acumula dos años académicos sin escuela formal. Por ejemplo, Masara, de 13 años, cuenta que lleva dos años sin ir al colegio. "Volví a estudiar a finales de diciembre. Estudié en línea, pero aprender cara a cara es mucho mejor. Volver a la escuela significa que puedo ver a mis amigos y aprender directamente con un maestro", explica a UNICEF.

La ONG también se refiere al caso de Ucrania, donde "la guerra entra en su quinto año y el frío extremo, junto a los cortes de electricidad, interrumpe tanto la educación presencial como la enseñanza a distancia"; Sudán, donde "más de 8 millones de niños y niñas siguen sin acceso a la educación" y Afganistán, donde "7,1 millones de niños y niñas necesitan apoyo educativo en un contexto de restricciones severas a los derechos de mujeres y niñas".

Por su parte, desde Misiones Salesianas subrayan que "la educación es la herramienta clave para romper con el círculo de la pobreza" pero insisten en que "es necesaria una apuesta honesta para que sea realmente universal".

"Ir a la escuela es algo más que aprender a leer, a escribir y a sumar y restar. Ir al colegio es tener las herramientas para enfrentarse a la vida, tener capacidad crítica y ser más libres. Por ello, la educación no puede entenderse de manera aislada. Cuando falta la protección, la alimentación o la seguridad, el derecho a la educación se ve comprometido", ha explicado el director de Misiones Salesianas, Luis Manuel Moral.

La ONG advierte de que uno de cada cuatro menores vive en situación de pobreza; que más de 160 millones se ven obligados a trabajar y que alrededor de 45 millones están desplazados forzosamente, según datos de organismos internacionales.

"Estas cifras evidencian que los derechos de la infancia siguen siendo vulnerados de forma sistemática, especialmente en los contextos más empobrecidos", ha avisado.

CASI 500 DÍAS SIN ESCUELA POR LA GUERRA

Save The Children pone el ejemplo de los "más de 8 millones de niños y niñas" de Sudán que han perdido casi 500 días de aprendizaje desde que comenzó la guerra en abril de 2023, en lo que se ha convertido en uno de los cierres escolares más largos del mundo, superando los peores cierres durante la pandemia de COVID-19".

Según la ONG, a diferencia de la pandemia, el aprendizaje a distancia no es una opción para la mayoría de los pequeños del país, donde más de 1.000 días de combates han interrumpido la educación. Muchas escuelas han sido cerradas mientras otras han sido dañadas por el conflicto o están siendo utilizadas como refugios para familias desplazadas.

"Sin financiación inmediata para pagar y formar a los docentes, restaurar los espacios de aprendizaje y proporcionar suministros educativos esenciales, el sistema educativo corre el riesgo de un colapso total", ha advertido Save the Children.

La directora ejecutiva de Save the Children International, Inger Ashing, ha viajado por Sudán este mes visitando escuelas y centros de aprendizaje en Port Sudán, Nilo River y Jartum, y ha relatado la historia de Amina, una niña de 9 años que vivía en Jartum cuando comenzó el conflicto y se vio obligada a huir. Perdió casi un año de escuela y hoy camina varios kilómetros cada día sola para asistir a clase.

CLASES Y COMIDA, EN RIESGO POR INUNDACIONES

Mientas, desde Mary's Meals exponen las consecuencias de fenómenos climáticos en los niños que van a la escuela. En concreto, advierten de los desafíos que han provocado las inundaciones en Zambia para su programa de alimentación escolar.

"El 12 de enero de 2026, miles de niños Zambianos se preparaban para regresar a la escuela con la promesa de educación y una comida nutritiva diaria de Mary's Meals Zambia (MMZ). Pero la naturaleza tenía otros planes. Fuertes lluvias dejaron un rastro de destrucción en el distrito de Lundazi. Según la Unidad de Gestión y Mitigación de Desastres (DMMU), más de 250 hogares colapsaron o se inundaron, desplazando a numerosas familias", explica el director de Crecimiento y Comunicación, Mary's Meals Zambia, Mazuba Mwiinga.

Según una alerta emitida por el gerente de Seguridad y Riesgo de Mary's Meals Zambia, James Amanzi, "las carreteras intransitables pueden retrasar las entregas de alimentos y obstaculizar las actividades de monitoreo".

También advierte sobre el riesgo de pérdida o daños en los equipos de cocina; dice que el desplazamiento y las rutas de viaje inseguras hacia las escuelas en las áreas afectadas harán probable que "los cocineros voluntarios y otros interesados deban enfrentar desafíos para acceder a las escuelas", y avisa de que los puentes colapsados y las carreteras destruidas podrían también impedir que los niños lleguen a las aulas y a las comidas de las que dependen.

FORMAR A JÓVENES EMPRENDEDORES

Por otro lado, desde la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA) destacan, con motivo del Día Internacional de la Educación, la importancia de "conseguir un acceso más equitativo de los jóvenes a la educación e igualar las oportunidades" impulsando la formación de jóvenes emprendedores.

En este sentido, ofrecen en cinco países de América Latina productos educativos y programas de educación financiera para jóvenes emprendedores. "En 2025, la FMBBVA ha realizado miles de acciones formativas que han impactado en más de 500.000 personas. La educación y el desarrollo de habilidades financieras son esenciales para mejorar la salud financiera, superar desigualdades, mejorar la movilidad social e impulsar la productividad. Y para los emprendedores es fundamental para su desarrollo personal, empresarial y comunitario", ha destacado la directora de Innovación para el Crecimiento Inclusivo de la FMBBVA, Gabriela Eguidazu.

Según la fundación, los emprendedores coinciden en que la mayor motivación a la hora de montar su negocio es "brindarles una buena educación a sus hijos". En este sentido, cuentan con créditos educativos para financiar estudios en escuelas, centros de formación profesional y universidades. Por ejemplo, en 2025, concedieron 6.300 créditos, la mayoría en Perú, para financiar formación académica, matrícula, manutención y material informático de los emprendedores y sus hijos.