ONG avisan de que el campamento de familias de Estado Islámico en Al Hol ya no recibe "suministros críticos"

El Comité Internacional de Rescate y el Consejo Noruego de Refugiados recalcaron que durante varios días ha resultado imposible realizar verificaciones independientes dentro del campamento de Al Hol, lo que impide conocer con precisión la situación de seguridad y bienestar de sus habitantes. En este contexto de incertidumbre, ambas organizaciones advirtieron que casi 25.000 residentes, la mayoría mujeres y menores de edad, se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad tras la suspensión de la entrega de suministros humanitarios imprescindibles. Según lo consignado por estas ONG, el reciente enfrentamiento entre el Ejército sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) ha provocado que el acceso humanitario al campamento esté gravemente restringido.

De acuerdo con la información detallada por el Comité Internacional de Rescate y el Consejo Noruego de Refugiados, Al Hol, situado en el noreste de Siria, alberga principalmente a familias relacionadas o supuestas familiares de miembros del Estado Islámico. El control de la zona ha sido objeto de disputa entre las milicias kurdas de las FDS y las fuerzas del Gobierno sirio, siendo este último quien, tras el acuerdo de alto el fuego alcanzado el pasado fin de semana, se encuentra en proceso de asumir la administración total del campamento. El medio destacó que este traspaso de control ha coincidido con la suspensión de los llamados "suministros críticos", una situación que eleva la alarma sobre el futuro inmediato de los residentes.

El medio indicó también que la falta de acceso para los organismos humanitarios se atribuye a la "persistente inseguridad en la zona circundante", lo que ha motivado que las ONG alerten sobre la imposibilidad de entregar ayuda o brindar servicios esenciales a quienes más dependen de la cooperación internacional. Según informaron ambas organizaciones, ninguna entidad independiente ha podido ingresar en los últimos días para evaluar las condiciones materiales o de seguridad dentro del campamento, por lo que la información sobre la situación es limitada y está basada en datos previos al inicio reciente del conflicto local.

El medio enfatizó que Al Hol reúne a algunas de las personas más vulnerables de toda Siria. De la cifra total de habitantes—cercana a 25.000 personas—alrededor de 15.000 corresponden a menores de edad. Las organizaciones recalcaron que, sin la reposición urgente del acceso seguro al campamento, los riesgos de violencia, explotación y abuso aumentan para los residentes, que dependen en su totalidad de los servicios esenciales suspendidos por la crisis de seguridad.

Además, de acuerdo con lo publicado por el Comité Internacional de Rescate y el Consejo Noruego de Refugiados, la comunidad internacional es llamada a coordinar una respuesta más sólida y sostenida. Subrayaron la necesidad de que la comunidad internacional impulsen respuestas duraderas, incluyendo la aceleración de la repatriación e integración de nacionales de terceros países que permanecen en Al Hol. Igualmente, las organizaciones plantearon como una vía prioritaria la aplicación de mecanismos seguros y basados en derechos para los niños sirios e iraquíes y sus familias, quienes deben contar con opciones claras para salir de la situación de riesgo en la que se hallan sumidos.

Finalmente, los organismos denunciaron que la situación de bloqueo y la falta de suministro afectan directamente la capacidad de los trabajadores humanitarios para proteger a los habitantes del campamento frente a la amenaza constante de violencia y abuso. Según reflejó el Comité Internacional de Rescate y el Consejo Noruego de Refugiados, para evitar una mayor degradación de las condiciones en Al Hol, resulta clave garantizar el acceso regular de ayuda y la presencia de observadores independientes que supervisen la situación real, petición dirigida tanto a las autoridades sirias como a los actores del ámbito internacional con presencia en la región.