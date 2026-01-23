Morant reafirma el compromiso del Gobierno con la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN)

En 2025, Mar Capeans asumirá el cargo de directora de Operaciones del CERN, marcando la primera vez que una persona española alcanzará una posición dentro de la Dirección Ejecutiva de la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Con este nombramiento, España refuerza su papel en la gobernanza del centro de investigación, que figura entre las instituciones científicas más relevantes a escala internacional y desempeña un papel central en el desarrollo tecnológico de Europa. Tal como informó el medio, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, destacó la relevancia de este hito dentro de una visita oficial a las instalaciones del CERN.

De acuerdo con la fuente, España constituye el quinto país con mayor contribución económica al CERN. El Estado destina cada año un 7% del presupuesto global de la entidad, lo que supone más de 90 millones de euros en apoyo a la investigación fundamental en física de partículas. Morant subrayó, según consignó el medio, el compromiso del Gobierno con los objetivos del CERN, orientados a generar ciencia abierta y compartida que, en última instancia, se traduzca en beneficios para la sociedad.

Durante su visita, la ministra resaltó el impacto de las investigaciones desarrolladas en la organización. Entre los proyectos principales figura el Gran Colisionador de Hadrones (LHC), considerado el acelerador de partículas más potente del mundo. Esta infraestructura, situada en la frontera entre Francia y Suiza, tiene una circunferencia de 27 kilómetros y se ha consolidado como un centro de cooperación científica y tecnológica internacional. El medio detalló que el LHC fue escenario de la constatación experimental del bosón de Higgs en 2012, evento que dos científicos recibieron con el Premio Nobel de Física al año siguiente y que permitió dilucidar por qué existe el universo en su forma actual.

El medio informó que la titular de Ciencia señaló la relevancia del CERN como representante del multilateralismo, destacando tanto el avance científico como sus aplicaciones prácticas. Morant afirmó: “El CERN es un ejemplo de multilateralismo enfocado en cosas tan importantes como es el acelerador de partículas, con aplicaciones en la mejora, por ejemplo, de los tratamientos sanitarios a nuestros ciudadanos; es un ejemplo de cómo el saber acompaña a las democracias, el conocimiento acompaña a la paz”. Estas palabras, recogidas en el reporte, enfatizan la relevancia social y política de la ciencia impulsada en la organización.

Según la información publicada, la participación de España en el CERN se extiende también al ámbito profesional y académico. En la actualidad, 368 personas de nacionalidad española cuentan con un contrato laboral o reciben dietas de la entidad, lo que representa aproximadamente el 9% del personal del centro. A este grupo se suman más de 500 científicos, ingenieros y técnicos que, como usuarios, participan en proyectos innovadores desde más de 30 universidades y centros de investigación del país. Morant manifestó, según recogió el medio, que “es un reconocimiento al talento que tenemos en nuestro país, también a la capacidad que ha tenido nuestra industria científica de ir incorporando todo ese baluarte”.

El papel de España en el CERN se ha visto fortalecido también gracias al reconocimiento profesional de sus expertos y la creciente integración de equipos nacionales en proyectos de vanguardia europeos. El medio explicó que la implicación española abarca tanto la actividad investigadora como la transferencia de conocimiento y la participación directa de la industria nacional en los avances tecnológicos originados en el organismo.

Tal como publicó el medio, el CERN impulsa su labor con la meta de poner la ciencia al servicio de la sociedad y fomentar la cooperación internacional. La colaboración de España, con su aportación económica, su liderazgo científico y su presencia institucional y profesional, refuerza la presencia del país en la escena internacional de la física de partículas y la investigación tecnológica avanzada.