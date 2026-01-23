Meloni pide a Trump que cambie los estatutos de la Junta de Paz de Gaza para que Italia pueda incorporarse

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha confirmado este viernes que ha pedido al presidente estadounidense, Donald Trump, un cambio en los estatutos de la Junta de Paz de Gaza dado que la Constitución italiana impide la adhesión a una organización internacional liderada por un solo país, Estados Unidos en este caso.

"Objetivamente, nos enfrentamos a problemas constitucionales con la forma en que se estructuró la iniciativa", ha explicado Meloni durante una rueda de prensa con el canciller alemán, Friedrich Merz.

El Artículo 11 estipula que Italia acuerda "limitaciones de soberanía necesarias para un orden mundial que garantice la paz y la justicia entre las naciones" pero siempre "en igualdad de condiciones con otros Estados".

La Junta de Paz es el órgano superior de gobierno de la iniciativa de paz de EEUU para Gaza y tiene en Trump a su presidente indiscutible. Meloni ha explicado que no solo Italia necesita que modifique sus estatutos, sino que otros países europeos también se enfrentan al mismo obstáculo.

"Hay que hacer un esfuerzo para conseguirlo porque la presencia de países como el nuestro puede marcar la diferencia", ha indicado la primera ministra.