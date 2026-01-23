La albúmina es una proteína decisiva en la defensa del organismo frente a infecciones fúngicas como la mucormicosis

Investigadoras del Centro de Metabolómica y Bioanálisis (CEMBIO) de la Universidad CEU San Pablo han destacado que los ácidos grasos libres no oxidados presentan una clara capacidad para inhibir el crecimiento de hongos Mucorales y que la albúmina cumple una función esencial en la protección de estos lípidos frente a la oxidación, permitiendo así que mantengan su potencial antifúngico. Esta observación, recogida en un estudio internacional que cuenta con la participación de instituciones de al menos ocho países y que ha sido publicado en la revista 'Nature', revela que los pacientes con mucormicosis suelen mostrar cifras elevadas de ácidos grasos oxidados, lo cual se asocia directamente a la hipoalbuminemia y a la pérdida de la eficacia protectora del suero. Según informó el medio, este hallazgo sugiere que los niveles bajos de albúmina representan un riesgo significativo en el pronóstico de quienes padecen mucormicosis y abre la opción de considerar la corrección de la hipoalbuminemia como estrategia preventiva y terapéutica complementaria, sobre todo para personas con alto riesgo de desarrollar esta infección fúngica.

El estudio, liderado por el Laboratorio de Microbiología Clínica y Patogénesis Microbiana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Creta, junto con la colaboración del CEMBIO y centros de Alemania, Estados Unidos, India, China, Francia, España y Bélgica, señala el papel decisivo de la albúmina, la proteína más abundante en la sangre, en los mecanismos inmunológicos frente a infecciones como la mucormicosis. Según publicó el medio, la albúmina regula la disponibilidad, estabilidad y actividad antifúngica de los ácidos grasos libres, interviniendo así en la virulencia del patógeno Mucorales y en la defensa frente a estos hongos.

El informe internacional citado por el medio expone que los ácidos grasos transportados por la albúmina pueden encontrarse en dos estados: oxidados, que resultan inactivos, y no oxidados, que conservan su capacidad antifúngica. Los datos obtenidos indican que una reducción en los niveles de albúmina compromete la función protectora del suero, al favorecer la presencia de lípidos oxidados, situación asociada con peores desenlaces clínicos en pacientes infectados con Mucorales.

Según detalló el medio, los resultados evidencian la importancia clínica de medir la albúmina como biomarcador en el manejo de pacientes propensos a infecciones fúngicas graves. El consorcio internacional responsable del trabajo plantea que este avance redefine el papel de la albúmina no sólo en la inmunidad antifúngica, sino también como elemento central en el desarrollo de nuevas estrategias de diagnóstico, identificación de grupos de riesgo y abordaje terapéutico para infecciones como la mucormicosis.

Las investigadoras Coral Barbas, Ángeles López-López y Sandra Camuña, integrantes del equipo del CEMBIO participante en el estudio, sostienen que la relación entre la albúmina y los ácidos grasos libres puede convertirse en una herramienta relevante para estratificar el riesgo y personalizar el tratamiento de una de las infecciones micóticas más severas y complejas en la práctica clínica actual. Según consignó el medio, la intención de los autores es trasladar estos resultados a un nuevo estudio clínico en población que presente hipoalbuminemia y que haya contraído la infección, con el objetivo de consolidar la vía preventiva y terapéutica identificada en el laboratorio.

El trabajo ha contado con aportaciones de equipos científicos de Grecia, España, Francia, Bélgica, Alemania, Estados Unidos, India y China, lo que refuerza el carácter global de la investigación y la implicación de distintas disciplinas médicas y científicas en el análisis del papel de la albúmina. El medio detalló que la mucormicosis, una de las infecciones fúngicas más letales según los expertos, representa un reto continuo para la medicina por su agresividad y limitada respuesta a tratamientos convencionales, incrementando la importancia de avances que permitan mejorar el pronóstico y la sobrevida de los afectados.

La publicación en 'Nature' resume que la actividad antifúngica de la albúmina depende del tipo de ácidos grasos que transporta, ya estén unidos o libres en el plasma, y de si estos se mantienen en estado no oxidado. La identificación de la pérdida de la actividad protectora del suero cuando predominan los lípidos oxidados plantea la necesidad de abordar la hipoalbuminemia como parte integral del tratamiento en escenarios clínicos donde las infecciones por Mucorales suponen un peligro relevante.

Según enfatizó el medio, con este trabajo se introducen posibilidades novedosas en la detección precoz, la valoración de riesgos y la selección de terapias adyuvantes en la lucha contra infecciones micóticas que por su naturaleza invasiva y resistencia terapéutica limitan mucho la recuperación de los pacientes. El siguiente paso, según los investigadores, será la validación clínica de estos hallazgos en estudios con personas que presenten bajo nivel de albúmina concurrente con infección por Mucorales, para definir protocolos de intervención más efectivos añadiendo la corrección de la hipoalbuminemia como complemento preventivo y curativo.