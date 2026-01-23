IU Córdoba valora la paralización del acuerdo UE-Mercosur y alerta de su impacto negativo sobre el campo

La posibilidad de que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur tenga repercusiones directas sobre la agricultura andaluza y, en particular, sobre los empleos vinculados al sector en Córdoba, ha sido motivo de preocupación expuesto por Izquierda Unida Córdoba. La formación subrayó que el tratado podría amenazar la subsistencia de decenas de miles de familias dedicadas a cultivos como el olivar, los cereales y la ganadería, dado que se facilitaría la entrada de productos de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay sin restricciones equivalentes a las aplicadas en la UE. Según reportó el medio IU Córdoba en un comunicado, la reciente decisión del Parlamento Europeo de solicitar un dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) constituye una pausa relevante en el proceso de ratificación del acuerdo, algo que la formación consideró como “un respiro” para las zonas rurales.

De acuerdo con la información difundida por IU Córdoba, esta paralización temporal del tratado ha sido el resultado de una iniciativa liderada por el Grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo, lo que ha permitido frenar la ratificación a la espera del pronunciamiento del TJUE. Sebastián Pérez, coordinador provincial de IU Córdoba, manifestó que la suspensión era necesaria para ofrecer garantías al medio rural frente a un acuerdo que cuenta con el respaldo de los principales partidos estatales, el PP y el PSOE. Pérez enfatizó que el tratado no es una discusión alejada de la ciudadanía, sino que impacta de manera directa en la vida de miles de familias cuyos ingresos dependen de la agricultura y la ganadería en Córdoba y en otros puntos de Andalucía.

El medio IU Córdoba detalló que el acuerdo con Mercosur podría poner en riesgo la capacidad de la Unión Europea para establecer normativa propia en materia climática, ambiental y alimentaria. Además, la organización alertó que la defensa del sector agrícola es también la defensa de la alimentación y de los métodos productivos, descartando que se trate meramente de una posición ideológica, y cuestionó la efectividad de las salvaguardias propuestas, ya que, a su juicio, no impiden la competencia desleal y tampoco ofrecen protección real al campo.

IU Córdoba expuso que, bajo el tratado, los productores europeos se hallarían en una posición de desigualdad ante la entrada de alimentos procedentes de países sudamericanos que no tendrían que someterse a los mismos controles sanitarios, medioambientales, laborales ni de bienestar animal. Según publicó la formación, estos productos competirían directamente con los cultivos y la ganadería cordobeses y andaluces, sin tener que cumplir los niveles de exigencia normativa que imperan en el espacio comunitario.

Por otro lado, IU Córdoba criticó el modo en que se gestionó el tratado, señalando que la fragmentación deliberada del acuerdo tiene como objetivo evitar el debate y la votación en los parlamentos nacionales. La coalición remarcó la importancia de que decisiones de este impacto no se tomen de espaldas a la ciudadanía ni al sector agrícola directamente afectado. Además, señaló que se ha desatendido el principio de precaución, mecanismo considerado fundamental para la protección de la salud pública y el interés general.

El modelo de agricultura y ganadería que defiende IU Córdoba se caracteriza por la estructura social, familiar y profesional, con un papel clave en la generación de empleo y en la vitalidad de las zonas rurales. Desde la dirección provincial insistieron en que no resulta coherente exigir más a quienes producen aceite de oliva, cereal o carne bajo estrictos estándares regulatorios y, al mismo tiempo, admitir productos importados que no respetan las mismas condiciones de control y supervisión, generando así desigualdad competitiva.

En sus declaraciones, IU Córdoba también expresó respaldo a las movilizaciones recientes de agricultores en Bruselas. Estos protestaron tanto contra los recortes previstos en la Política Agraria Comunitaria (PAC), que según la formación podría reducirse en un 20% para reasignar fondos hacia el rearme, como contra la potencial firma del tratado con Mercosur. En palabras de IU Córdoba, el sector agrícola afronta actualmente presiones combinadas: los aranceles impuestos por Estados Unidos y la disminución de ayudas europeas intensifican el riesgo de que el campo llegue a una “situación límite”.

El acuerdo con los países del Mercosur, según reportó IU Córdoba, responde a un modelo económico que podría poner en cuestión la continuidad de numerosas explotaciones agrícolas de pequeño y mediano tamaño. La formación alertó que el impacto negativo no se limitaría a la provincia de Córdoba, sino que alcanzaría al conjunto del sector agrario andaluz y español. El sector primario cordobés, que actualmente proporciona empleo directo a cerca de 40.000 personas, se encuentra ante la posibilidad de sufrir graves consecuencias laborales si el tratado avanza en los términos previstos.

A lo largo de su comparecencia, IU Córdoba insistió en la necesidad de replantear el modelo de comercio exterior agrícola para evitar la desprotección del campo y de los productores locales, advirtiendo que el actual enfoque del tratado con Mercosur prioriza intereses económicos sobre la sostenibilidad rural y la equidad competitiva.