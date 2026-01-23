Hallados los restos de los diez pasajeros de un avión de vigilancia siniestrado la semana pasada en Indonesia

Las autoridades indonesias han procedido este viernes al traslado de los últimos cinco cuerpos recuperados de entre los restos del avión de vigilancia accidentado, con destino al Hospital de Bhayangkara, en Makassar, donde serán sometidos a procesos de identificación. Según la agencia de noticias Antara, las operaciones de búsqueda y rescate han culminado con el hallazgo de los restos de los diez ocupantes del avión siniestrado la semana pasada en la provincia de Célebes Meridional. El aparato, un ATR 42-500, realizaba una misión de vigilancia pesquera al momento del accidente.

De acuerdo con lo publicado por la agencia Antara, el vuelo llevaba a bordo a siete tripulantes y tres empleados del Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca de Indonesia. El siniestro tuvo lugar mientras la aeronave sobrevolaba el parque nacional de Bantimurung-Bulusaraung el 17 de enero y, poco después, se perdió contacto con la torre del Aeropuerto Internacional Sultan Hasanudin. El paradero del avión permaneció desconocido hasta la reciente localización de los restos.

La agencia de Búsqueda y Rescate (SAR) informó que la localización de los cuerpos implicó acceder a zonas montañosas cercanas al lugar donde se estrelló el avión. Entre las víctimas recuperadas, dos se encontraban específicamente en esa área de difícil acceso. Las labores de rescate se enfrentaron a condiciones climatológicas adversas, lo que dificultó el avance de los equipos especializados, tal como indicó el coronel Dody Triyo Hadi, participante directo en las operaciones.

Antara detalló que, además de los cuerpos, los equipos de salvamento han logrado extraer las cajas negras de la aeronave entre los restos del fuselaje. Hacia las 11:00 horas, los rescatistas confirmaron el hallazgo de estos dispositivos esenciales para el esclarecimiento de las causas del accidente. La recuperación de estas cajas negras resulta clave para entender los factores que provocaron la abrupta pérdida de comunicación con la torre de control y la posterior caída del aparato.

El siniestro, que involucró a personal vinculado al sector marítimo-pesquero del gobierno, generó la movilización de equipos de emergencia en la región de Maros, donde se produjo el accidente. Según datos difundidos por Antara, la coordinación entre la agencia SAR y autoridades locales permitió la ejecución de intensas tareas de búsqueda tanto en tierra como en áreas de montaña, pese a la complejidad impuesta por el clima.

A medida que avanzan los trabajos forenses en Makassar y se confirman las identidades de las víctimas, los familiares de los pasajeros aguardan la entrega de los cuerpos para la realización de los servicios funerarios. Los siguientes pasos dependerán de los resultados que ofrezcan las investigaciones técnicas sobre las cajas negras, con el propósito de determinar las condiciones exactas en las que el avión perdió el contacto y terminó estrellándose durante la misión estatal.

El medio Antara consignó que la operación de búsqueda y rescate se extendió durante días ante la dispersión de los restos en el terreno accidentado. Concluido el operativo de recuperación, los especialistas mantienen la atención en el análisis de los datos recogidos para esclarecer los hechos y aportar información de utilidad en materia de prevención y seguridad aérea nacional.