Fundación SGAE anuncia los 8 finalistas a III Premio SGAE de Flamenco Paco de Lucía que se entrega en febrero en Sevilla

El certamen flamenco otorgará cuatro premios principales, dotados económicamente con 6.000 euros, 3.000 euros, 1.500 euros y 1.200 euros, que distinguirán las mejores composiciones inéditas presentadas por los finalistas en el escenario del Teatro Central de Sevilla. De acuerdo con la información difundida por la Fundación SGAE, estos reconocimientos forman parte del III Premio SGAE de Flamenco Paco de Lucía, cuya gala final está prevista para el 4 de febrero en la capital andaluza.

La organización del evento, en colaboración con la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y la Fundación Paco de Lucía, anunció a los ocho finalistas que accederán a la última ronda de este galardón. Según la nota publicada por Fundación SGAE, las obras seleccionadas representan una variedad de propuestas donde convergen la innovación y la raíz, con composiciones que evocan tanto experiencias personales como referentes universales del flamenco y otras músicas.

Entre las piezas finalistas, la creación onubense ‘Creencias’, de Chico Gallardo, forma parte de la selección, tal como detalló Fundación SGAE. También estará presente el guitarrista Luis Gallo, quien interpretará ‘Perdido en Lavapiés’, inspirada en el barrio madrileño del mismo nombre. Esta obra incluirá un zapateado que rinde homenaje al percusionista Nantha Kumar, acompañado de Tino di Geraldo en la percusión y Josemi Garzón en el contrabajo. El comunicado de la Fundación SGAE señaló que los finalistas muestran una diversidad interpretativa que va desde evocaciones de la infancia hasta homenajes personales y exploraciones internacionales.

Francis Gómez, otro finalista procedente de Huelva, ofrecerá ‘Ribera del Tinto’, un fandango que explora variaciones rítmicas y motivos melódicos asociados a vivencias y ambientes de su infancia, de acuerdo con la información proporcionada por la misma entidad. Desde Cádiz, Antonio González presentará ‘La lectura’, una obra inspirada en ‘las Pinturas Negras’ de Francisco de Goya, cuyo proceso creativo se integra en la preparación de su primer disco.

Entre las propuestas que exploran nuevos horizontes para el flamenco, destaca ‘Seguiriya de la seda’ de Melón Jiménez, que toma como referencia el ‘Raga Jog’ de la música clásica del norte de India. Según reportó la Fundación SGAE, esta pieza busca crear una atmósfera melódica de carácter íntimo y evocador, estableciendo puentes entre tradiciones musicales diferentes.

El guitarrista jerezano Juan Diego Mateos participará con ‘Variaciones de una promesa’, pieza que continúa la senda de su más reciente trabajo discográfico, y que investiga los compases esenciales y la evolución de su estilo personal, según detalló la misma fuente. El cordobés Luis Medina lleva a la final la taranta ‘Adiós, vida mía’, creada como homenaje a un familiar fallecido, constituyendo una manera de rememorar su figura mediante la música.

Completando el listado de finalistas, el catalán Juan Antonio Moya aparecerá con la pieza ‘Lucerito’, una obra donde la guitarra explora un cariz personal e íntimo, apoyada en la tradición de la minera, estilo característico de la música flamenca, según informó Fundación SGAE.

La ceremonia tendrá lugar en Las tablas del Teatro Central de Sevilla, donde según la Fundación SGAE, también se pretende reflejar la naturaleza y la espiritualidad presentes en el arte flamenco, trasladando sensaciones como la paz sentida en un rezo de la ermita de El Rocío. Al término de las presentaciones de las composiciones inéditas, un jurado especializado deliberará para decidir qué cuatro concursantes recibirán cada uno de los premios estipulados.

La Fundación SGAE subrayó que el objetivo del certamen es ofrecer una plataforma para el desarrollo de nuevas creaciones en el ámbito del flamenco contemporáneo, manteniendo un diálogo vivo con la tradición. Este premio, en su tercera edición, busca destacar las aportaciones originales e innovadoras de la guitarra flamenca y abrir espacio para creadores que hibridan estilos, géneros y referencias culturales, tanto nacionales como internacionales.