El Rey Felipe VI preside este sábado la jura de bandera de alumnos del Centro de Formación de Tropa de Cáceres

Casi 1.600 aspirantes a soldados cumplen hoy un paso decisivo en Cáceres al jurar lealtad a España, un acto simbólico que marca su acceso a la carrera militar profesional y que por primera vez en treinta años cuenta con presencia real

El Centro de Formación de Tropa nº1 de Cáceres recibe este sábado a la Familia Real para una ceremonia que no se había repetido durante tres décadas: la presencia de un monarca en el acto de jura de bandera de nuevos aspirantes a soldados. Según informó el medio que aporta los detalles, el rey Felipe VI encabeza el evento en el centro docente militar donde casi mil seiscientos alumnos dan este paso simbólico clave en su carrera profesional. El juramento ante la Bandera de España constituye un requisito previo a la adquisición de la condición plena de militar profesional en el Ejército de Tierra.

De acuerdo con la información publicada, el acto se celebrará a partir de las 12:00 en el recinto del Cefot de Cáceres, institución que depende de la Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación del Ejército de Tierra y celebra este año su sexagésimo primer aniversario. Los participantes, integrantes del llamado ciclo II/25, comenzaron su instrucción en noviembre del año pasado y seguirán su adiestramiento hasta la llegada de la primavera, cumpliendo un ciclo de formación que lleva a transformar a civiles en soldados capacitados.

El medio detalla que el Cefot nº1 desempeña la función de recibir a quienes aspiran a formar parte de las fuerzas armadas, otorgarles esa condición e instruirlos en una especialidad concreta. El Batallón de Alumnos 'Cáceres' resulta clave en este proceso. Los nuevos ingresos atraviesan una Fase de Formación Militar General y una Fase de Formación Específica, cada una de una duración aproximada a ocho semanas, y todo el ciclo formativo está precedido por dos semanas destinadas a facilitar la adaptación a la vida militar y a su entorno.

El evento de jura de bandera representa el paso formal hacia la integración en la carrera profesional militar. Según reportó la fuente, estos actos son parte de la tradición castrense y revisten una importancia simbólica singular porque suponen el compromiso personal de lealtad a la Constitución y a la defensa del país. La participación de la Familia Real subraya el respaldo institucional a quienes asumen la carrera militar.

El Cefot de Cáceres cuenta también con un Departamento de Ciencia y Técnica Militar encargado de gestionar la oferta de cursos de perfeccionamiento y los procesos selectivos del Ejército de Tierra. Según la información difundida, este centro acoge a cientos de nuevos aspirantes en cada ciclo y desarrolla las distintas etapas de formación conforme a los planes de estudio oficiales.

En relación a las visitas reales, la fuente recordó que Felipe VI ya había estado en el Cefot de Cáceres en 1995, cuando aún ostentaba el título de Príncipe de Asturias. Un año después, su padre, el rey emérito Juan Carlos I, presidió una jura de bandera similar en el centro. Desde ese entonces y hasta ahora, estas instalaciones no habían contado con la presencia de un monarca en actos de esta naturaleza, lo que presta al evento un matiz de excepcionalidad en la historia reciente de la institución.

Todos los participantes en el acto forman parte de la promoción que inició su proceso de formación en noviembre. El programa formativo abarca desde la adopción de disciplina y valores fundamentales, hasta la formación específica en distintas especialidades militares que determinarán su futuro desempeño profesional en el Ejército de Tierra. Según consignó el medio, al superar este acto y continuar su adiestramiento, los alumnos accederán al estatus de militar profesional, con los deberes y prerrogativas que ello implica en el marco de las fuerzas armadas españolas.

