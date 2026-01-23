El PMI de EEUU en enero repunta mínimamente y anticipa un dato de PIB débil en el primer trimestre

El Índice de Gestores de Compras (PMI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos se aceleró ligeramente en enero hasta los 52,8 puntos desde los 52,7 enteros registrados en diciembre, según ha desvelado S&P Global este viernes en lectura provisional.

El informe constata que, pese al repunte del PMI, el dato se mantuvo en niveles "moderados" en comparación con el ritmo que se anotó durante la segunda mitad del año pasado.

El crecimiento dentro de la industria apretó el paso hasta superar al del sector servicios, aunque de la encuesta de enero se desprende que el incremento subyacente en la cartera de pedidos se ha contenido últimamente en ambas áreas, principalmente, por la caída de las exportaciones. En consecuencia, las cifras de empleo apenas variaron.

De su lado, la confianza en las perspectivas a un año vista siguieron siendo "positivas", pese a retroceder ligeramente. S&P ha explicado que las mayores esperanzas de un crecimiento económico sostenido en el tiempo y unas condiciones de demanda favorables se vieron contrarrestadas, en cierta medida, por la "constante preocupación" por la coyuntura política y los precios.

El aumento de los costes de los insumos y la inflación de los precios de venta se atribuyeron, de nuevo, a los aranceles, especialmente en la industria, donde las presiones de precios se intensificaron. Sin embargo, la inflación de los servicios se atenuó, entre otros factores, por la alta competencia.

"El informe apunta a un crecimiento anualizado del PIB del 1,5% tanto para diciembre como enero. La preocupante moderación de la actividad tanto en el sector manufacturero como en el de servicios se suma a los indicios de que el PIB del primer trimestre podría ser decepcionante", ha afirmado el economista jefe del área de empresas de S&P Global Market Intelligence, Chris Williamson.

"La creación de empleo ya es desalentadora, con cifras casi estancadas nuevamente en enero, ya que las compañías se muestran reacias a contratar más personal en un entorno de incertidumbre, baja demanda y altos costes", ha completado.

Después, el PMI de servicios permaneció estable en los 52,5 puntos, si bien el índice del sector industrial pasó de 53,6 enteros a 54,8, su mejor marca en cinco meses.