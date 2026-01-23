El Constitucional de Bulgaria avala la dimisión del presidente a unos meses de las elecciones

Rumen Radev puso fin a su periodo como presidente de Bulgaria antes de completar su mandato, acción que marca la primera ocasión en más de tres décadas en que un jefe de Estado búlgaro renuncia de manera anticipada. Esto implica que Iliana Yotova tomará de forma interina la Presidencia hasta enero de 2027, estableciéndose como la primera mujer en liderar el país en la historia reciente. Según informó el medio BNR, el Tribunal Constitucional de Bulgaria validó este viernes la renuncia presentada el lunes por Radev, cuando faltan apenas unos meses para las elecciones parlamentarias, convocadas tras el colapso de las negociaciones previas para formar nuevo gobierno.

La aceptación de la renuncia contó con respaldo absoluto por parte de los magistrados, quienes tomaron la decisión por unanimidad, según consignó BNR a través de fuentes judiciales. El fallo, definitivo, entra en vigor de inmediato. De acuerdo con lo publicado por BNR, el Constitucional enfatizó que los doce jueces integrantes coincidieron en la validez irrebatible de la dimisión presidencial. Esta situación deja a Bulgaria en un contexto político marcado por la inestabilidad, dado el adelanto de los comicios al mes de marzo, tras la imposibilidad de las fuerzas parlamentarias para alcanzar acuerdos gubernamentales.

Radev, al anunciar su marcha, declaró: “Este ha sido mi último día como presidente, pero también como un ciudadano que, junto a todos los demás, cree en los esfuerzos conjuntos puestos en marcha para cambiar Bulgaria, proteger la democracia, respetar la ley y acelerar el desarrollo económico”. El ahora exmandatario añadió su gratitud “de que hace nueve años los búlgaros lo eligieran para ocupar la Presidencia”, subrayando: “Su apoyo sigue estando ahí, y para mí este sentimiento es más preciado que cualquier otra cosa”, palabras recogidas por BNR. Ni el presidente saliente ni Yotova han dado indicios sobre una estrategia política para el futuro inmediato.

Iliana Yotova, hasta el momento vicepresidenta, asumirá la Jefatura del Estado hasta la conclusión del periodo presidencial en enero de 2027. Se convierte en la primera mujer que ocupa la Presidencia de Bulgaria desde 1990, fecha de inicio de la moderna etapa democrática del país. Según explicó BNR, ni la propia Yotova ni Radev han avanzado información sobre iniciativas propias ni perfiles específicos de gobierno para este periodo, limitándose ambos a mensajes institucionales tras la decisión del Constitucional.

La dimisión y la transición ocurren cuando Bulgaria enfrenta una crisis institucional, ya que el país se dirige a elecciones después del fracaso en la formación de un gobierno estable tras los comicios anteriores. El contexto es de incertidumbre, puesto que las elecciones parlamentarias anticipadas están fijadas para marzo, lo que prolonga la situación de provisionalidad en el Ejecutivo búlgaro. BNR recoge que este escenario presenta varias dificultades para el funcionamiento normal de la administración pública y la toma de decisiones a escala estatal, en momentos clave para la política nacional y su desarrollo económico.

Con la confirmación de la renuncia, queda establecido el liderazgo interino de Yotova hasta la toma de posesión del próximo presidente electo en los comicios de 2026, mandatando una figura femenina al frente del Estado por primera vez en la historia contemporánea de Bulgaria. Según detalló BNR y confirmaron fuentes constitucionales, el proceso de sucesión cumple con los requerimientos previstos en la legislación del país, asegurando que la transición se produzca bajo el marco normativo vigente, en una coyuntura marcada por la renovación política y el debate en torno a los proyectos de futuro para el país.

Radev deja la presidencia subrayando la importancia de los valores democráticos y la participación ciudadana, enfatizando, en palabras reproducidas por BNR, el esfuerzo colectivo orientado a reforzar el respeto al marco legal y promover el crecimiento económico. La salida anticipada y la necesidad de estabilizar el sistema político constituyen actualmente los mayores retos para el nuevo periodo que enfrenta Bulgaria bajo el liderazgo de Yotova hasta la finalización del mandato presidencial.