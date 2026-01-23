El comité de Adif se suma a la concentración de Renfe y envía dos cartas a la cúpula de la empresa

El Comité General de Empresa (CGE) de Adif ha solicitado una investigación detallada sobre la difusión a la prensa de grabaciones de seguridad relacionadas con los últimos incidentes ferroviarios en la provincia de Córdoba. El CGE, reunido después de los recientes accidentes, envió una misiva a la dirección de la empresa exigiendo esclarecer el origen de estas filtraciones, las cuales, según UGT, vulneran el derecho a la privacidad y la protección de datos de los trabajadores implicados. Además de esta demanda, se ha reclamado dar una solución inmediata a la problemática que atraviesan los Centros de Regulación de Circulación (CRC) de toda la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG), afectados por las consecuencias de estos accidentes y el incremento de labores derivado de las comunicaciones constantes y la imposición de limitaciones de velocidad.

Según informó UGT este viernes, el comité de Adif se unió a la concentración prevista por el comité del Grupo Renfe, en una muestra de apoyo a las medidas acordadas de forma consensuada tras la tragedia ferroviaria de Adamuz. UGT precisó que respalda todas las acciones presentadas en el seno del comité de empresa de Renfe, destacando la importancia de mantener la unidad sindical frente a este tipo de situaciones. El sindicato detalló en comunicado propio que la decisión del CGE de Adif se adoptó por mayoría y constituye una parte de la respuesta sindical conjunta a los incidentes graves de los últimos días.

De acuerdo con UGT, el CGE de Adif enclavó parte de su intervención en el envío de dos cartas dirigidas, respectivamente, al presidente de la empresa, Luis Pedro Marco de la Peña, y a la directora general de Gestión de Personas, Estrategia y Seguridad, Concepción Casillas Martín. En la primera se pide expresamente a la dirección de Adif que difunda una nota pública defendiendo el trabajo y la profesionalidad del personal de la empresa. En la segunda, junto con la solicitud de investigar las filtraciones, se enfatiza la urgencia de abordar el estrés laboral y el desgaste psicosocial que enfrentan los empleados de los CRC, cuya labor se considera esencial para el funcionamiento y la seguridad del sistema ferroviario, según lo recogido por UGT.

El medio detalló que la segunda misiva pone de manifiesto el impacto de los accidentes, las comunicaciones sucesivas y la aplicación de restricciones en la carga diaria de trabajo de los CRC. Se destaca que la toma de decisiones bajo presión prolongada ha repercutido de manera negativa en las condiciones de trabajo y en el bienestar emocional del personal de estos centros. UGT insistió en la importancia de reconocer el aporte del colectivo de los CRC y en la necesidad de mejorar sus condiciones laborales de manera urgente.

UGT también denunció la tendencia creciente a la externalización de los trabajos de mantenimiento ferroviario por parte de Adif. El sindicato señaló que las actuaciones de mantenimiento deberían regresar a ser realizadas por personal propio de la empresa pública, y pidió que las administraciones adopten un compromiso efectivo para revertir la subcontratación masiva vigente.

Durante una reunión extraordinaria del Comité General de Empresa de Renfe, llevada a cabo a iniciativa de UGT, se abordó el diagnóstico de la situación tras los accidentes recientes en el sector ferroviario y se discutieron posibles acciones comunes, siempre basada la respuesta en la unidad entre organizaciones sindicales. Según publicó UGT, la organización concluyó la asamblea decidiendo, por unanimidad, impulsar y respaldar todas las jornadas de huelga que se promuevan de forma conjunta con el resto de sindicatos. Las fechas de estas huelgas quedarán a definir junto con las demás representaciones sindicales, con la intención de que todas las protestas confluyan en una acción unitaria.

La organización sindical comunicó que la convocatoria de sus órganos de decisión tuvo carácter de urgencia para decidir la postura frente a los acontecimientos en el sector. UGT subrayó la importancia de la colaboración entre las distintas representaciones sindicales en busca de soluciones estructurales que garanticen tanto la seguridad en el transporte ferroviario como la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de Adif y Renfe.

Según publicó UGT, los reclamos también buscan que la dirección de Adif actúe con transparencia en la comunicación pública tras los incidentes y adopte respuestas eficaces para atender las demandas del personal expuesto al desgaste derivado de los accidentes y de los procesos internos de toma de decisiones críticos. Además, la central insistió en la importancia de proteger la privacidad y los derechos de las personas trabajadoras ante la aparición en medios de materiales sensibles e internos vinculados a la seguridad ferroviaria.

El comité de Adif, con su adhesión a la concentración de Renfe y el envío de las cartas mencionadas, refuerza el frente sindical que, según UGT, aboga por el cese de la externalización de servicios clave y por la recuperación de la gestión directa de operaciones esenciales para la seguridad y el mantenimiento en el sistema ferroviario público. El sindicato remarcó que la resolución y el seguimiento de las demandas planteadas quedan ahora en manos de la dirección de Adif y de las administraciones competentes, con el respaldo unánime del comité de empresa y del conjunto de las organizaciones sindicales.