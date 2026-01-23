Delcy Rodríguez defiende la reforma de la ley de hidrocarburos para mayor soberanía energética e inversiones

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha defendido este jueves la reforma a la ley de hidrocarburos aprobada por la Asamblea Nacional que abre la explotación petrolera al sector privado, alegando que persigue "fortalecer la soberanía energética (y) atraer inversiones", en medio del acercamiento político con Estados Unidos tras el ataque de este país a Caracas que se saldó con más de un centenar de muertos y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"Junto a los funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos, hacemos seguimiento al debate sano y necesario en la Asamblea Nacional sobre la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos", ha manifestado la mandataria interina en redes sociales.

Al hilo, Rodríguez ha defendido el texto, alegando que está "orientado a fortalecer la soberanía energética, atraer inversiones y desarrollar campos no explotados en beneficio del pueblo venezolano".

Sus declaraciones han llegado tras una sesión parlamentaria que ha dado luz verde a la reforma, defendida también por su hermano y presidente de la cámara, Jorge Rodríguez, quien ha explicado que las reformas y la aprobación de nuevas leyes impulsadas desde el Gobierno responden a la necesidad de ajustar el marco jurídico a las exigencias que demanda el país latinoamericano.

Rodríguez ha anunciado esta misma semana el ingreso de casi 256 millones de euros como parte de una venta de crudo valorada en cerca de 430 millones, al Ejecutivo estadounidense. Desde la captura de Maduro el 3 de enero, su 'número dos' ha asumido la Presidencia del país latinoamericano de forma interina, acordando con la Administración de Donald Trump un acuerdo para la comercialización de petróleo venezolano e iniciando un proceso de liberación de personas detenidas, que incluye a ciudadanos tanto venezolanos como extranjeros.