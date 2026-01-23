Capital One comprará la fintech Brex por 4.396 millones

El banco estadounidense Capital One ha llegado a un acuerdo para la adquisición de la plataforma nativa de IA para la gestión de gastos y emisión de tarjetas corporativas Brex a cambio de 5.150 millones de dólares (4.396 millones de euros) en efectivo y acciones.

La transacción, que podría cerrarse a mediados de 2026, contempla el pago de la contraprestación acordada "con aproximadamente un 50% en efectivo y un 50% en acciones".

"Desde nuestra fundación, nos propusimos construir una empresa de pagos a la vanguardia de la revolución tecnológica", afirmó Richard D. Fairbank, fundador, presidente y consejero delegado de Capital One, para quien la adquisición de Brex "acelera este proceso", especialmente en el mercado de pagos empresariales.

"Fundamos Brex en 2017 como creadores de categorías, integrando servicios financieros y software en una plataforma nativa de IA", afirmó Pedro Franceschi, fundador y CEO de Brex, que seguirá al frente de Brex tras el cierre de la transacción.