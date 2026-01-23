Agencias

Capital One comprará la fintech Brex por 4.396 millones

Guardar

El banco estadounidense Capital One ha llegado a un acuerdo para la adquisición de la plataforma nativa de IA para la gestión de gastos y emisión de tarjetas corporativas Brex a cambio de 5.150 millones de dólares (4.396 millones de euros) en efectivo y acciones.

La transacción, que podría cerrarse a mediados de 2026, contempla el pago de la contraprestación acordada "con aproximadamente un 50% en efectivo y un 50% en acciones".

"Desde nuestra fundación, nos propusimos construir una empresa de pagos a la vanguardia de la revolución tecnológica", afirmó Richard D. Fairbank, fundador, presidente y consejero delegado de Capital One, para quien la adquisición de Brex "acelera este proceso", especialmente en el mercado de pagos empresariales.

"Fundamos Brex en 2017 como creadores de categorías, integrando servicios financieros y software en una plataforma nativa de IA", afirmó Pedro Franceschi, fundador y CEO de Brex, que seguirá al frente de Brex tras el cierre de la transacción.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

COAG celebra que el Parlamento Europeo paralice Mercosur e insta al campo a seguir "peleando en la calle"

El órgano legislativo de la Unión Europea decide suspender la ratificación del pacto con Mercosur mientras organizaciones agrarias llaman a intensificar las protestas y movilizaciones para presionar por su rechazo definitivo antes de que acabe el mes

COAG celebra que el Parlamento

Galán (Iberdrola) llama en Davos a acelerar inversiones en redes, ya que la electrificación es "imparable"

Ignacio Sánchez Galán enfatizó en el Foro de Davos que el crecimiento de la demanda, impulsado por nuevas aplicaciones eléctricas, exige triplicar fondos para infraestructuras, generación limpia y garantías regulatorias, alertando sobre la urgencia de modernizar sistemas para mantener la competitividad

Galán (Iberdrola) llama en Davos

Chile aspira a recuperar la cifra prepandémica de turistas españoles en 2026

Verónica Pardo, viceministra de Turismo, espera que en dos años se normalice la disponibilidad de vuelos desde Europa, mientras empresas españolas y la estrategia regional ‘Visit South America’ buscan potenciar el flujo de viajeros al país andino

Chile aspira a recuperar la

Turull (Junts) invita a agentes sociales y económicos a decir "ya basta" al Govern por Rodalies

Turull (Junts) invita a agentes

Adif asegura que tiene seis trenes auscultadores operativos, tres de ellos nuevos

Adif asegura que tiene seis