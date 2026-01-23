CaixaBank ejecuta casi el 32% de su actual programa de recompra de acciones

CaixaBank ha ejecutado el 31,99% de su programa de recompra de acciones en las nueve primeras semanas desde su puesta en marcha, cuyo importe máximo asciende a 500 millones de euros, según ha informado este viernes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, en la novena semana del programa, la entidad ha adquirido 1.603.552 títulos, a un precio medio ponderado de 10,5842 euros por acción, por un importe total de casi 17 millones de euros.

En conjunto, en las nueve primeras semanas del programa, CaixaBank lleva adquiridas más de 15,6 millones de acciones, por un importe de casi 160 millones de euros.

CaixaBank anunció este nuevo programa de recompra --el séptimo que pone en marcha-- el pasado mes de octubre, y lo inició el martes 25 de noviembre.

El gestor del programa es Goldman Sachs, que tomará sus propias decisiones sobre el momento de realizar las compras de los títulos.

En cualquier caso, CaixaBank ha informado de que no podrá adquirir, en un solo día de negociación, más del 25% del volumen diario medio de las acciones en el centro donde se efectúe la compra. Dicho volumen se calculará tomando como referencia los veinte días de negociación anteriores a cada operación.

El programa tendrá una duración máxima de seis meses desde su fecha de inicio.