Agencias

CaixaBank ejecuta casi el 32% de su actual programa de recompra de acciones

Guardar

CaixaBank ha ejecutado el 31,99% de su programa de recompra de acciones en las nueve primeras semanas desde su puesta en marcha, cuyo importe máximo asciende a 500 millones de euros, según ha informado este viernes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, en la novena semana del programa, la entidad ha adquirido 1.603.552 títulos, a un precio medio ponderado de 10,5842 euros por acción, por un importe total de casi 17 millones de euros.

En conjunto, en las nueve primeras semanas del programa, CaixaBank lleva adquiridas más de 15,6 millones de acciones, por un importe de casi 160 millones de euros.

CaixaBank anunció este nuevo programa de recompra --el séptimo que pone en marcha-- el pasado mes de octubre, y lo inició el martes 25 de noviembre.

El gestor del programa es Goldman Sachs, que tomará sus propias decisiones sobre el momento de realizar las compras de los títulos.

En cualquier caso, CaixaBank ha informado de que no podrá adquirir, en un solo día de negociación, más del 25% del volumen diario medio de las acciones en el centro donde se efectúe la compra. Dicho volumen se calculará tomando como referencia los veinte días de negociación anteriores a cada operación.

El programa tendrá una duración máxima de seis meses desde su fecha de inicio.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

HRW pide respeto para derechos de la población expulsada de Chagos tras polémica de Trump

Infobae

El papa pide rezar por la paz en un momento en el que "la guerra vuelve a estar de moda"

Infobae

Europol desmantela 24 laboratorios en la UE en su mayor operación contra drogas sintéticas

Infobae

Las OPAs de Valladolid se unen a las tractoradas del 29 de enero con una protesta en contra del acuerdo con Mercosur

Agricultores de Valladolid harán una movilización en toda la provincia el 29 de enero para intentar frenar el pacto entre la Unión Europea y Mercosur, afirman que está en riesgo la supervivencia de su sector según los convocantes

Las OPAs de Valladolid se

La Policía investiga la filtración de datos de cargos de Transportes señalados como culpables por un hacker

Expertos de la Comisaría General de Información buscan al pirata informático que difundió información confidencial sobre altos funcionarios tras el accidente ferroviario en Adamuz, mientras aumenta la preocupación por el alcance de las filtraciones en la administración pública

La Policía investiga la filtración