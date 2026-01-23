Agencias

Antoine Griezmann se lesiona el muslo izquierdo en el entrenamiento

El delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann se ha producido durante el entrenamiento de este viernes una lesión muscular de grado bajo en el muslo izquierdo, ha desvelado el club rojiblanco.

"Griezmann sufre una lesión muscular de grado bajo en el muslo izquierdo, diagnosticada por los servicios médicos del club tras la resonancia efectuada a nuestro delantero", informó la entidad colchonera, que explicó que el francés se lesionó durante el entrenamiento de este viernes en la Ciudad Deportiva de Majadahonda (Madrid).

Además, el Atlético de Madrid afirmó que "la evolución de su dolencia determinará su regreso a la competición", sin desvelar cuánto tiempo podría estar de baja. Previsiblemente, Griezmann se perderá el partido de LaLiga EA Sports que los de Diego Pablo Simeone jugarán el domingo en el Riyadh Air Metropolitano ante el RCD Mallorca (14.00 horas).

