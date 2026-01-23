Agencias

Alexia Putellas: "Vamos a jugar como si no hubiéramos ganado ninguna Supercopa"

La capitana del Barcelona subraya la importancia de la mentalidad para afrontar la final contra el Real Madrid y asegura que la motivación del equipo pasa por mantener la ambición, el compromiso colectivo y la concentración en cada jugada

El valor de la fortaleza mental ocupa un espacio destacado en la preparación del FC Barcelona de cara a la final de la Supercopa de España Iberdrola frente al Real Madrid, según declaraciones de la centrocampista y capitana Alexia Putellas. De acuerdo con Europa Press, Putellas resaltó que el aspecto psicológico resulta determinante en partidos definitorios y rememoró cómo el equipo reaccionó ante contratiempos recientes, como la expulsión en semifinales ante el Athletic Club. La jugadora definió la mentalidad como un elemento diferenciador y sostuvo que la plantilla está convencida de que puede afrontar cualquier reto, una actitud que considera fruto del trabajo colectivo.

Según detalló Europa Press, Putellas anticipó que el Barcelona afrontará el duelo como si no hubiera obtenido ningún título previo. La futbolista explicó que ese enfoque responde tanto a la ambición característica del grupo como a la identidad propia del club. “Vamos a jugar como si no hubiéramos ganado ninguna Supercopa. Es nuestra ambición y es nuestra manera de ser. Todas nos sentimos muy reflejadas y representadas con este ADN del equipo”, expresó Putellas ante los medios.

En sus declaraciones, la jugadora explicó que prefiere tratar de “fluir”, estar atenta a cada momento del partido y buscar la excelencia en cada acción, sin obsesionarse con el resultado final ni anticiparse a los acontecimientos. La motivación, en palabras de Putellas, surge de la pasión por el fútbol y el compromiso con el equipo. “La motivación ya viene de por sí. Me apasiona lo que hago, me apasiona entrenar, ¿cómo no me va a apasionar una final con un título en juego?”, relató en la rueda de prensa recogida por Europa Press.

La final ante el Real Madrid, que se celebrará el domingo, plantea, en opinión de la capitana, un desafío de gran intensidad y exigencia debido a la calidad del rival y al carácter definitivo del encuentro. Putellas señaló que su experiencia en diferentes épocas del club le ha enseñado a valorar cada título, aunque insiste en que el enfoque debe centrarse en cumplir con cada tarea dentro del partido antes de pensar en el posible trofeo. “Primero hay que hacer las cosas bien”, citó Europa Press.

Durante la conferencia de prensa, la futbolista catalana profundizó en la evolución que ha experimentado el Real Madrid, al destacar que el equipo blanco ha consolidado su proyecto gracias al tiempo, el trabajo y una “dinámica positiva”, pese a la reciente derrota en liga contra el Athletic Club. Según Putellas, la final requerirá que el Barcelona despliegue su máximo desempeño para superar a un rival con jugadoras de alto nivel. Subrayó que detalles pequeños podrían ser decisivos en un encuentro donde las emociones y la tensión suelen saltar los límites habituales de la competición.

Acerca de su rol individual en la final, la capitana minimizó la importancia de marcar goles y puso el foco en contribuir en todas las fases del juego según lo que la dinámica del partido demande. En sus propias palabras, recogidas por Europa Press, “lo que tengo entre ceja y ceja es dar lo mejor en cada acción que demande el partido de mí, hacer todo el rato lo que toca, tanto en fase de construcción, como en defensa o en finalización”.

Un episodio relevante para el equipo azulgrana es la ausencia de la portuguesa Kika Nazareth, quien fue expulsada en semifinales y, según el medio, quedó descartada tras la desestimación del recurso presentado. Aunque no podrá participar sobre el césped, Putellas explicó que Nazareth viajó con la expedición, entrenará y hará presencia en el estadio apoyando desde fuera de la cancha. Para la capitana, la implicación y el estado anímico de Nazareth mantienen su peso de cara al grupo: “Está dolida, porque no puede aportar como nos gusta a todas las jugadoras, que es estando desde dentro, pero será importante por esa alegría, esa energía y esa vitalidad que tiene. Está supercomprometida y por eso está aquí también”, recogió Europa Press.

El testimonio de la capitana abarcó también la visión sobre las jugadoras más jóvenes del plantel, a quienes considera afortunadas por tener la oportunidad de disputar una final de tal calibre. Según publicó Europa Press, Putellas compartió que tanto ella como otras futbolistas con experiencia procuran transmitir tranquilidad y confianza a las más jóvenes, para que puedan mostrar el talento adquirido en La Masia. Recordó que estas futbolistas han dedicado años de preparación y esfuerzo, y, en esta ocasión, el club observa los frutos de esas generaciones formadas en la cantera. “El único papel que hacemos cada día es acompañarlas, ayudarlas, que se sientan a gusto y tranquilas para que el equipo se beneficie del talento que tienen”, relató.

De acuerdo con Europa Press, Putellas concluyó su intervención con un mensaje a los seguidores blaugranas, subrayando el deseo colectivo de lograr una actuación que despierte el sentimiento de orgullo entre los aficionados. La jugadora se mostró dispuesta a corresponder la energía y el apoyo de la hinchada con una entrega plena en la final, en una jornada con significado especial tanto para las jugadoras como para los simpatizantes del club.

