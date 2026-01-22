Valeri se niega a enterrar el hacha de guerra con Escassi: "Ahora viene mi verdad, le voy a denunciar"

Para sorpresa de propios y extraños, Álvaro Muñoz Escassi ha tomado la inesperada decisión de retirar su denuncia por extorsión contra Valeri Cuéllar, la transexual con la que fue infiel a María José Suárez en junio de 2024, y que presuntamente le habría chantajeado pidiéndole 1.500 euros a cambio de no hacer público su affaire que provocó su ruptura con la modelo sevillana.

Estaba previsto que este jueves se celebrase el juicio en los Juzgados de Plaza de Castilla, pero el ex de Lara Dibildos ha decidido zanjar este asunto al presentarse ante el juez y le ha comunicado que retiraba la denuncia, archivándose así la causa porque lo único que quiere es olvidar el tema. "No quiero saber nada más" ha reconocido tras su reencuentro con la colombiana.

Algo que parece que no será posible, ya que a su salida del juicio Valeri ha desmontado su versión y ha anunciado su contraataque, adelantando que ahora va a ser ella la que denuncie al jinete por denuncia falsa.

"Excelente. Ha renunciado porque no tenía pruebas. Ahora viene contar la verdad mía. Él ha renunciado a la denuncia porque no tenía pruebas de nada, no tenía nada para desmontarme la verdad mía" ha afirmado dejando entrever que la razón por la que Escassi ha zanjado el tema es porque sabía que su denuncia no iba a prosperar: "El juez le dijo cómo podía demostrar la denuncia, no tenía cómo y renunció. Estaba súper nervioso" ha revelado.

Lejos de dar por enterrado el hacha de guerra, Valeri ha acusado al andaluz de "hacer dinero conmigo dos años, pero ahora viene mi verdad". "Lo voy a denunciar también por denuncia falsa. Él da por zanjado el tema pero yo no, porque ha hablado y me ha dejado por el suelo. Lo voy a denunciar por denuncia falsa. Esoy esperando a ver que me reúna con mi representante y ya veré que hago" ha anunciado, dejando claro que al igual que minutos antes decía Escassi, ella tampoco tiene nada que hablar con él.