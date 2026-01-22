Un tren de FEVE choca contra una grúa en Alumbres (Cartagena) y deja varios heridos leves

El accidente ferroviario ocurrió poco después del mediodía, cuando una llamada de alerta llegó desde Renfe al Centro de Coordinación de Emergencias a las 12:04 horas, advirtiendo sobre una colisión cerca de la diputación de Alumbres, en Cartagena. Según informó Europa Press, la situación movilizó rápidamente a varios cuerpos de emergencia y derivó en una intervención conjunta para atender a las personas afectadas y asegurar el área. La noticia principal es que un tren de la compañía FEVE, que operaba la ruta entre Cartagena y Los Nietos, embistió a una grúa de mantenimiento, dejando un número no especificado de heridos con lesiones leves y muy leves, según datos de las autoridades y de las primeras inspecciones sobre el terreno.

Europa Press detalló que la grúa desempeñaba tareas de mantenimiento en la zona del siniestro al momento del impacto. El suceso generó una pronta respuesta de los servicios de emergencia, que activaron un operativo en el que participaron bomberos del Ayuntamiento de Cartagena, equipos médicos de ambulancias del 061, la Guardia Civil y voluntarios de Protección Civil. Los profesionales sanitarios atendieron a los afectados, quienes presentaban, según las primeras valoraciones, lesiones leves.

De acuerdo con lo consignado por Europa Press, la investigación para determinar las causas del choque se mantiene abierta. Las autoridades buscan esclarecer las circunstancias precisas del accidente, incluyendo la posición de la grúa en la vía férrea y el cumplimiento de los protocolos de seguridad, tanto por parte de los operarios como del personal ferroviario.

El tren involucrado pertenece a los Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE), entidad que opera servicios de cercanías y regionales en varias comunidades autónomas, incluyendo la Región de Murcia. El trayecto Cartagena-Los Nietos es una línea con tránsito constante de pasajeros y trabajadores, lo que amplió la preocupación tras el accidente reportado por Europa Press.

En el despliegue de medios, los bomberos aseguraron el entorno ferroviario para evitar riesgos adicionales, mientras que el 061 coordinó la evaluación y el traslado de las personas que requirieron atención hospitalaria. Europa Press explicó que la Guardia Civil tomó control de la investigación en colaboración con las autoridades ferroviarias y municipales. Además, Protección Civil colaboró en la gestión del tráfico en la zona y facilitó la evacuación ordenada de los afectados y del personal implicado en las labores de rescate.

La interrupción del servicio ferroviario tras la colisión fue una de las primeras consecuencias operativas, afectando a los viajeros que se desplazaban entre Cartagena y Los Nietos. Las autoridades ferroviarias y municipales gestionaron alternativas de movilidad mientras el equipo técnico inspeccionaba la infraestructura ferroviaria para evaluar posibles daños y asegurar la reanudación segura del servicio. Según fuentes de Europa Press, el operativo de respuesta continuó hasta asegurar que la situación quedara bajo control y los heridos recibieran la asistencia necesaria.

Las investigaciones iniciales consideran factores como la visibilidad, las condiciones de señalización y la existencia de avisos previos sobre la presencia de maquinaria en la vía. Las autoridades buscan establecer si existieron errores humanos, fallos técnicos o vulneraciones de los protocolos vigentes. Europa Press señaló que tanto Renfe como FEVE colaboran plenamente en la recolección de datos y testimonios, cumpliendo con las obligaciones normativas y facilitando el acceso a la información necesaria para el análisis de los hechos.

Las víctimas, pese a la naturaleza leve de las lesiones según la información preliminar, fueron evaluadas específicamente para descartar complicaciones futuras. El equipo sanitario ofreció seguimiento a las personas directamente implicadas, y se notificó a las familias y responsables laborales de la situación. Como reportó Europa Press, los equipos de emergencia subrayaron la importancia de la actuación coordinada y la rápida movilización en una zona próxima a núcleos poblacionales y al centro ferroviario principal de Cartagena.

El suceso reabrió la discusión sobre la seguridad de los trabajos de mantenimiento en líneas ferroviarias activas, según publicó Europa Press. Las autoridades reiteraron la necesidad de revisar los procedimientos internos de señalización y comunicación entre las cuadrillas de operarios y los conductores de trenes para prevenir accidentes similares en el futuro.