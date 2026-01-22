Agencias

Ubisoft se hunde en bolsa con el anuncio de la anulación de 6 juegos y su reorganización

París, 22 ene (EFE).- El grupo francés Ubisoft se hundía este jueves en la Bolsa de París, con caídas superiores al 30 % en los primeros minutos de cotización, después del anuncio de "una gran reforma de su organización, de su modelo operativo y de su cartera", con el abandono de seis juegos de vídeo.

Las acciones de Ubisoft comenzaron la sesión a 5,26 euros, frente a los 6,628 del cierre del miércoles, y ese descenso ya superior al 20 % se fue agravando en los siguientes minutos.

Una hora después del inicio de las negociaciones, la empresa perdía más del 33 %, cuando sus títulos cotizaban a 4,43 euros, descenso que se mantuvo en la siguiente. En ese momento ya había cambiado de manos más del 2,25 % del capital.

Ubisoft ha sufrido violentos altibajos en bolsa en las últimas semanas y en los últimos meses.

El bajón de este jueves estuvo directamente motivado por un comunicado publicado el miércoles a última hora en el que anunciaba en particular la anulación de seis juegos de vídeo y el aplazamiento de otros siete.

Todo eso en un contexto de pérdidas operativas que ahora estima en unos 1.000 millones de euros para el ejercicio 2025-2026, peores que las anticipadas hasta ahora, con un flujo de caja negativo de entre 400 y 500 millones de euros.

En su comunicado del miércoles, Ubisoft, además, abandona las previsiones que había hecho para el próximo ejercicio 2026-2027 y dice que las actualizará en mayo. EFE

EFE

