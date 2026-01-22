Swiatek, en tercera ronda por séptimo año consecutivo

Redacción deportes, 22 ene (EFE).- La polaca Iga Swiatek ganó en dos sets (6-2 y 6-3) a la checa Maria Bouzkova y alcanzó, por séptimo año consecutivo, la tercera ronda del Abierto de Australia, que jugará contra la rusa Anna Kalinsakaya, vigesimoprimera favorita.

La jugadora de Varsovia se convirtió en la primera del circuito en la Era Abierta en alcanzar los dieciseisavos de final en los primeros veinticuatro torneos del Grand Slam que ha disputado, cuatro en seis campañas, en una sola década.

Swiatek, la segunda favorita, no tuvo contratiempo alguno para ganar por tercera vez, sin perder un set, a Bouzkova. Ni siquiera cuando perdió el saque en el inicio del segundo parcial dio sensación de estar apurada ante Bouzkova, a la que ganó en una hora y 19 minutos.

La victoria le permite pasar a tercera ronda del Abierto de Australia por séptimo año consecutivo. Jugará en dieciseisavos contra la rusa Kalinskaya, que se impuso a la austriaca Julia Grabner por un doble 6-3.