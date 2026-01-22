Somalia mata a más de 130 supuestos miembros de Al Shabaab y recupera una localidad en el sur del país

El Ministerio de Defensa de Somalia comunicó que la seguridad tanto de la localidad de Juda como de sus alrededores se encuentra completamente bajo la autoridad de las fuerzas nacionales, destacando el papel central asumido por la unidad especial Danab y el respaldo continuo de las fuerzas de Jubalandia. Según publicó el Ministerio en su cuenta oficial de redes sociales, tras una operación de aproximadamente 24 horas, las fuerzas somalíes, con apoyo de aliados extranjeros, lograron recuperar el control de Juda después de combatir intensamente contra milicianos del grupo Al Shabaab en la región de Bajo Yuba, en Jubalandia, al sur del país.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Defensa y recogida por distintas plataformas informativas, la ofensiva comenzó tras un ataque de Al Shabaab que permitió al grupo tomar brevemente el control de Juda. En respuesta, unidades somalíes en coordinación con socios internacionales organizaron una operación conjunta liderada por la brigada Danab, especializada en operaciones antiterroristas y entrenamiento avanzado. En el transcurso de los enfrentamientos directos, la contraofensiva logró “infligir una derrota decisiva al enemigo”, según reza el comunicado ministerial, resultando en la muerte de más de 130 presuntos combatientes islamistas y causando numerosas bajas adicionales entre las filas atacantes.

El mismo comunicado detalla que, durante la retirada, los milicianos de Al Shabaab abandonaron vehículos y otros equipamientos, los cuales fueron incautados por las fuerzas de seguridad somalíes. La declaración añade que Jubalandia y las fuerzas federales de Somalia mantienen un alto estado de alerta y prosiguen operaciones de estabilización dirigidas a neutralizar eventuales amenazas que pudieran persistir en la zona o sus inmediaciones.

Las autoridades subrayaron la importancia de la coordinación y vigilancia mostradas por los efectivos durante la crisis, haciendo mención explícita a la labor de las fuerzas especiales y de las unidades regionales. El comunicado estatal incluía una declaración en la que se ratificaba el compromiso de proseguir las campañas antiterroristas hasta que se alcance un entorno perdurable de paz y seguridad en toda la nación: “Reafirmamos que las operaciones antiterroristas continuarán hasta que se logre una paz duradera, estabilidad y seguridad en todo el país”, señaló el texto institucional difundido por el Ministerio de Defensa y citado por diferentes medios.

El medio especialista también informó que, hasta el momento, el grupo Al Shabaab, vinculado a la red yihadista Al Qaeda, no se ha pronunciado sobre el combate ni sobre la recuperación de Juda por parte del gobierno somalí. La ofensiva reciente contra esta organización se enmarca en una serie de acciones militares intensificadas en todo el territorio, parte del plan estratégico impulsado por el presidente Hasán Sheij Mohamud desde su llegada al poder en mayo de 2022, centrado en la priorización de la lucha antiterrorista.

Según consignó la prensa internacional, Al Shabaab ha intensificado sus ataques en diferentes áreas de Somalia en los últimos meses. En este contexto, el grupo logró tomar brevemente zonas localizadas al norte de la capital Mogadiscio, forzando al gobierno y a sus aliados a configurar operativos más contundentes. Estas acciones recientes forman parte de una colaboración que integra a fuerzas nacionales, socios internacionales y milicias locales y clanes tribales, lo que ha permitido responder con mayor celeridad y capacidad ante las incursiones del grupo insurgente.

El Ministerio de Defensa somalí hizo hincapié en que las operaciones en Juda representan un ejemplo de la nueva modalidad con la que las fuerzas armadas abordan la amenaza terrorista, combinando inteligencia táctica, cooperación internacional y movilización de recursos locales para retomar zonas estratégicas y consolidar la presencia estatal. Las autoridades reiteraron la intención de continuar con estas estrategias en el futuro inmediato, con el objetivo de impedir nuevos avances de Al Shabaab y estabilizar regiones afectadas por la violencia armada.

Tal como detalló el gobierno somalí en su publicación, los esfuerzos de las fuerzas armadas cuentan con la asistencia de diferentes socios internacionales, cuyos recursos y entrenamiento han sido determinantes para el éxito de la maniobra reciente en Juda. Desde la reincorporación del enfoque antiterrorista como prioridad nacional, la administración de Mohamud ha incrementado la presión militar y política sobre las células islamistas activas en el sur y centro del país.

Los resultados presentados por el ejecutivo somalí sostienen que el repliegue de Al Shabaab y la recuperación de municipios permitirán avanzar en tareas de reconstrucción civil y restablecimiento del orden local. Autoridades del Ministerio de Defensa reiteraron la disposición de las fuerzas nacionales y regionales para mantener la seguridad en Juda y ejecutar tareas de estabilización, minimizando el riesgo de un nuevo asentamiento de grupos insurgentes o la existencia de células activas en la periferia.

El repunte de los ataques protagonizados por Al Shabaab en el último periodo también fue abordado por los portavoces oficiales. A pesar de la presión sostenida por el gobierno y el respaldo de aliados, los militantes han logrado asediar y ocupar temporalmente asentamientos, como el caso de Juda, acentuando la volatilidad en áreas rurales y urbanas. La coyuntura ha derivado en la activación de una respuesta armada más coordinada, tal como reportó el Ministerio de Defensa a través de sus canales institucionales.

Las autoridades destacaron que la participación de Danab y la cooperación con las fuerzas de Jubalandia ha sido uno de los factores decisivos en el desarrollo de la operación, reforzando la capacidad de disuasión de las fuerzas nacionales frente al avance de Al Shabaab. El Ministerio sostuvo que la integración de operativos conjuntos continuará hasta desmantelar las estructuras militares y logísticas del grupo insurgente en el sur y otras regiones bajo amenaza.