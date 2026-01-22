Société Générale plantea un recorte de 1.800 empleos en Francia

El programa de transformación organizativa presentado por Société Générale contempla, además de la reducción de plantilla, un refuerzo sustancial en la formación y el desarrollo profesional para los empleados afectados. Según detalló el medio con base en el proyecto oficial, el banco francés pondrá en marcha nuevas iniciativas como la Universidad Société Générale y un Campus de Movilidad y Competencias, que tienen el objetivo de facilitar la movilidad interna, ampliar las trayectorias laborales y ayudar a los trabajadores en la transición hacia nuevos puestos dentro del grupo. De este modo, la entidad busca evitar despidos directos, favoreciendo la capacitación y el traslado interno como herramientas para responder a los cambios en su estructura.

De acuerdo con la información publicada por Société Générale y recogida por la prensa especializada, la reforma se llevará a cabo entre 2026 y 2027 e implicará la eliminación neta de 1.800 empleos en Francia. Este ajuste de plantilla surge como resultado de una estrategia de simplificación de métodos operativos, donde se prioriza la eficiencia en distintas áreas de la sede central del banco y en la organización regional de su negocio de banca minorista. Según consignó el medio, la red de sucursales no resultará afectada por esta medida, que se dirige preferentemente a funciones administrativas y actividades específicas.

El banco precisó que la propuesta fue presentada ante los órganos de representación de los trabajadores y su aplicación será progresiva, abordando inicialmente las actividades señaladas para 2026 y 2027, y extendiéndose en caso necesario a la banca minorista en los años siguientes. Société Générale remarcó que su enfoque consiste en fomentar la salida de empleados por rotación natural, sin un plan de despidos forzados, y en potenciar la movilidad profesional interna a través de mecanismos que incrementen las oportunidades de recolocación dentro del grupo.

Según publicó la entidad y recogió la prensa, la nueva estructura organizativa se diseñó con vistas a agilizar los procesos y aumentar la eficacia operativa. En respuesta a estos cambios, Société Générale reforzará la formación continua mediante la Universidad Société Générale, mejorando así la preparación de sus empleados para asumir nuevas funciones. El Campus de Movilidad y Competencias brindará soporte tanto para el desarrollo de habilidades como para la concreción de movimientos horizontales y verticales dentro de la organización, facilitando la transición hacia distintas áreas y promoviendo la integración entre diferentes entidades que forman parte del conglomerado bancario.

El enfoque presentado busca tender puentes entre las distintas divisiones del grupo, permitiendo que los trabajadores exploren diversos caminos profesionales y facilitando la reubicación en sectores donde se requieran nuevas competencias. La dirección del banco explicó, según reprodujo la prensa, que la consulta previa con los representantes laborales es fundamental para que los cambios se implementen de manera escalonada y en un marco de acompañamiento y asesoría para las personas implicadas.

La iniciativa responde a la necesidad de adaptar la estructura de Sociedad Générale a los desafíos de la banca global contemporánea, donde la racionalización de funciones y la digitalización de servicios exigen un ajuste continuo de los recursos humanos y una mayor flexibilidad tanto en la gestión como en la distribución de tareas. Según indicó el banco, dicha reforma permitirá al grupo optimizar las operaciones internas y mejorar su capacidad para responder a las demandas del mercado, sin poner en riesgo la estabilidad laboral directa de su plantilla.

El proyecto de reorganización forma parte de un proceso de revisión interna en el que se evalúan las necesidades de cada área, identificando los puestos susceptibles de ser transformados, reubicados o, eventualmente, eliminados por superposición de funciones. Société Générale subrayó ante los órganos sindicales, según información recabada por el medio, que la movilidad interna y la formación serán prioritarias durante esta transición. Esto incluirá tanto soporte para acceder a nuevas habilidades como acompañamiento individualizado para quienes busquen continuar su carrera dentro de la entidad.

Además, el banco recalcó que el impacto previsto afectará principalmente a las funciones administrativas y de gestión en la sede central y las organizaciones regionales, no implicando alteraciones para el personal de sucursales de atención al cliente. El núcleo de la medida radica en modernizar sus métodos de trabajo y adaptar la estructura de recursos humanos a un entorno de servicios financieros en constante evolución. A su vez, la política de recolocación interna forma parte de la estrategia para conservar el talento y mantener la experiencia acumulada, al tiempo que se acomoda la dimensión de la plantilla a las necesidades futuras.

Société Générale comunicó que cualquier modificación de la situación laboral derivada de esta reorganización se consensuará de modo transparente y en colaboración con los representantes sindicales. Según destacó la entidad en su presentación ante los órganos involucrados, la puesta en marcha progresiva del plan permitirá monitorear sus resultados y ajustar las acciones en función del contexto económico y del impacto sobre los trabajadores, con la intención de mitigar efectos adversos y favorecer transiciones exitosas dentro de la compañía.