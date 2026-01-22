Sindicatos médicos convocan una semana de huelga al mes desde el 16 de febrero para reclamar un Estatuto propio

El plan de movilizaciones se estructura en varias fases, comenzando con una gran manifestación en Madrid el sábado 14 de febrero, a la que están convocados médicos y facultativos de todas las comunidades autónomas. Según informó el Comité de Huelga integrado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA), esta convocatoria masiva busca expresar el rechazo profesional hacia la actual normativa ministerial y demandar una reglamentación que considere las particularidades propias de la formación, responsabilidad y desempeño laboral del colectivo.

De acuerdo con lo publicado este jueves en un comunicado, las principales organizaciones sindicales médicas han decidido impulsar una huelga nacional indefinida, estructurada en paros de una semana al mes, iniciando el lunes 16 de febrero y extendiéndose hasta junio. Los paros tendrán lugar en las siguientes semanas: del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio. El objetivo central de esta "primera etapa" de acciones conjuntas es la aprobación de un Estatuto Marco propio que refleje las singularidades que caracterizan al conjunto de médicos y facultativos.

El comité organizador de la huelga subrayó que estas movilizaciones son una respuesta directa a la negativa institucional de habilitar un espacio de negociación capaz de atender las demandas históricas del sector. Según reportó el comunicado difundido por los sindicatos médicos, una de las reivindicaciones centrales consiste en regular adecuadamente aspectos relativos a las especializaciones profesionales, las cargas de responsabilidad y las condiciones específicas bajo las que el colectivo desempeña su labor diaria.

Los representantes sindicales insistieron en que, si bien existe voluntad de diálogo por parte de las organizaciones convocantes, las peticiones afectan de manera integral al Ministerio de Sanidad, otras carteras gubernamentales, los grupos parlamentarios y las consejerías de salud de las autonomías. Por ello, reclamaron que cada instancia asuma la responsabilidad que le corresponde para canalizar y resolver las diferentes demandas del sector, con el objetivo de mantener un Sistema Nacional de Salud capaz de ofrecer eficiencia, sostenibilidad y servicios de calidad tanto para los profesionales como para los pacientes, según consignó el Comité de Huelga.

Los sindicatos remarcaron que el actual marco regulatorio no presenta mecanismos específicos que protejan las condiciones laborales en función de la categoría y responsabilidades que asumen los médicos y facultativos. Según detalló la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), la reivindicación de un Estatuto Marco propio es una demanda histórica que periódicamente resurge ante la falta de avances normativos que garanticen una adecuación a la realidad del trabajo sanitario.

Tal como publicó el propio Comité de Huelga, las movilizaciones proyectadas no limitan las acciones solo a los paros temporales y la manifestación inicial; los sindicatos anticiparon la posibilidad de nuevas etapas y medidas, en función de la evolución de la negociación con las autoridades competentes. Además, recordaron que la convocatoria es extensiva a todos los médicos y facultativos del ámbito público, independientemente de la comunidad autónoma donde desarrollen su actividad, en tanto el impacto de la actual normativa afecta a todo el territorio.

El pliego de reclamaciones presentado por las organizaciones incluye, además del Estatuto Marco propio, la solicitud de una actualización de los criterios para valorar las condiciones de desempeño, mayor reconocimiento profesional, y un replanteamiento de la estructura de negociación entre el sector y las autoridades sanitarias. Según detalló el Sindicato Médico Andaluz (SMA), la ausencia de avances concretos en este ámbito genera tensiones laborales adicionales, que sumadas a los retos acumulados durante los últimos años, motivaron la convocatoria de esta serie de protestas mensuales.

El medio reportó que, tal como expresaron los sindicatos, la voluntad de alcanzar acuerdos permanece abierta y condicionada a que el Ministerio de Sanidad y los demás actores institucionales manifiesten una disposición real al diálogo y la búsqueda de soluciones concretas. Los representantes sindicales insistieron en que seguirán ejerciendo presión mediante estas movilizaciones hasta lograr avances tangibles en los puntos reivindicados y garantizar el fortalecimiento del sistema sanitario para profesionales y pacientes.