Rodalies no presta servicio "por causas operativas" este jueves desde las 6.30 horas

El miércoles se produjo un accidente ferroviario en Gelida, Barcelona, que llevó a la paralización total del servicio de Rodalies durante toda la jornada. Según detalló Europa Press, la compañía reanudó las operaciones hacia las 20:30 horas del mismo día; sin embargo, la madrugada de este jueves el sistema volvió a quedar inoperativo por lo que Rodalies definió como “causas operativas”.

Desde las 6:30 horas de este jueves, los trenes de Rodalies mantienen suspendido el servicio en toda la red, según informó la empresa a través de sus medios oficiales, incluyendo una publicación en la plataforma X citada por Europa Press. Debido a esta nueva interrupción, Rodalies recomendó a los usuarios consultar los recorridos alternativos disponibles en sus canales oficiales y planificar sus desplazamientos empleando otros medios de transporte disponibles.

La incidencia, que afecta a miles de pasajeros en Cataluña, provocó que numerosas personas tuvieran que modificar sus rutas habituales y buscar soluciones adicionales para trasladarse. Europa Press consignó que la comunicación de la suspensión se realizó a primera hora de la mañana, en un contexto de persistentes inconvenientes motivados por el accidente del día anterior.

La empresa enfatizó la necesidad de permanecer atentos a sus canales digitales, donde se actualizará la información sobre la prestación de servicios y los recursos alternativos de transporte, en tanto se mantenía la comunidad a la espera de una pronta resolución de la situación. La suspensión del servicio, reportada por Europa Press, se suma a las complicaciones logísticas y personales tras el accidente del miércoles, que ya había obligado a miles de usuarios a reorganizar sus desplazamientos y actividades cotidianas.

Tras el accidente en Gelida que forzó la interrupción de toda la red ferroviaria, el restablecimiento parcial del servicio durante la noche anterior no logró estabilizar el sistema para el jueves, lo que, según consignó Europa Press, generó incertidumbre e inquietud entre los viajeros frecuentes. La nueva suspensión apunta a problemas de gestión operativa derivados del siniestro del miércoles, aunque la compañía no ofreció detalles adicionales sobre la naturaleza exacta de las dificultades.

Rodalies, en sus anuncios, reiteró la importancia de que los pasajeros verifiquen constantemente la información en canales oficiales y contemplen el uso de medios de transporte alternativos hasta que la situación se regularice. Europa Press reportó que la magnitud del corte afecta no sólo a los ciudadanos del área metropolitana de Barcelona, sino a toda la comunidad autónoma, provocando un impacto significativo en la movilidad regional durante una de las franjas horarias de mayor demanda.

En sus comunicados, la empresa orientó a la población sobre la localización de información actualizada y los mecanismos para resolver dudas respecto a la planificación de viajes, a la espera de una solución completa a la incidencia que mantiene paralizada la red en Cataluña.