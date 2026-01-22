Agencias

Rodalies no presta servicio "por causas operativas" este jueves desde las 6.30 horas

La interrupción afecta a miles de viajeros en Cataluña, quienes deben buscar opciones adicionales para desplazarse tras el parón total del miércoles por el accidente en Gelida, según comunicó la compañía a través de sus medios oficiales en redes sociales

Guardar

El miércoles se produjo un accidente ferroviario en Gelida, Barcelona, que llevó a la paralización total del servicio de Rodalies durante toda la jornada. Según detalló Europa Press, la compañía reanudó las operaciones hacia las 20:30 horas del mismo día; sin embargo, la madrugada de este jueves el sistema volvió a quedar inoperativo por lo que Rodalies definió como “causas operativas”.

Desde las 6:30 horas de este jueves, los trenes de Rodalies mantienen suspendido el servicio en toda la red, según informó la empresa a través de sus medios oficiales, incluyendo una publicación en la plataforma X citada por Europa Press. Debido a esta nueva interrupción, Rodalies recomendó a los usuarios consultar los recorridos alternativos disponibles en sus canales oficiales y planificar sus desplazamientos empleando otros medios de transporte disponibles.

La incidencia, que afecta a miles de pasajeros en Cataluña, provocó que numerosas personas tuvieran que modificar sus rutas habituales y buscar soluciones adicionales para trasladarse. Europa Press consignó que la comunicación de la suspensión se realizó a primera hora de la mañana, en un contexto de persistentes inconvenientes motivados por el accidente del día anterior.

La empresa enfatizó la necesidad de permanecer atentos a sus canales digitales, donde se actualizará la información sobre la prestación de servicios y los recursos alternativos de transporte, en tanto se mantenía la comunidad a la espera de una pronta resolución de la situación. La suspensión del servicio, reportada por Europa Press, se suma a las complicaciones logísticas y personales tras el accidente del miércoles, que ya había obligado a miles de usuarios a reorganizar sus desplazamientos y actividades cotidianas.

Tras el accidente en Gelida que forzó la interrupción de toda la red ferroviaria, el restablecimiento parcial del servicio durante la noche anterior no logró estabilizar el sistema para el jueves, lo que, según consignó Europa Press, generó incertidumbre e inquietud entre los viajeros frecuentes. La nueva suspensión apunta a problemas de gestión operativa derivados del siniestro del miércoles, aunque la compañía no ofreció detalles adicionales sobre la naturaleza exacta de las dificultades.

Rodalies, en sus anuncios, reiteró la importancia de que los pasajeros verifiquen constantemente la información en canales oficiales y contemplen el uso de medios de transporte alternativos hasta que la situación se regularice. Europa Press reportó que la magnitud del corte afecta no sólo a los ciudadanos del área metropolitana de Barcelona, sino a toda la comunidad autónoma, provocando un impacto significativo en la movilidad regional durante una de las franjas horarias de mayor demanda.

En sus comunicados, la empresa orientó a la población sobre la localización de información actualizada y los mecanismos para resolver dudas respecto a la planificación de viajes, a la espera de una solución completa a la incidencia que mantiene paralizada la red en Cataluña.

Temas Relacionados

RodaliesServicio ferroviarioEuropa PressXGelidaBarcelonaTransporte alternativoIncidencia operativaAccidente ferroviarioCanales de informaciónEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Emisarios de Kiev hablan con BlackRock, Witkoff y Kushner antes de reunión Trump-Zelenski

Negociadores ucranianos mantuvieron encuentros clave con representantes financieros estadounidenses y mediadores cercanos a la Casa Blanca, abordando la recuperación tras la guerra y garantías de seguridad en un contexto marcado por ataques recientes que agravaron la crisis energética en Ucrania

Infobae

La premio nobel de la Paz Narges Mohammadi denuncia ataques contra su familia en Irán

Organizaciones internacionales advierten sobre la grave situación de los allegados de Narges Mohammadi, reportando allanamientos, restricciones legales y condiciones físicas delicadas tras más de cuarenta días de encierro bajo estricta vigilancia de las autoridades iraníes

Infobae

Sube a 14 la cifra de muertos en el accidente de un minibús escolar en Sudáfrica

El conductor implicado enfrenta cargos de homicidio culposo tras el fallecimiento de dos estudiantes más por las lesiones sufridas en el choque en Vanderbijlpark, mientras autoridades y el presidente Ramaphosa urgen mayor seguridad en el transporte escolar

Infobae

La eólica y solar superan en generación de electricidad a los fósiles en la UE por primera vez en 2025

Las tecnologías renovables marcan un récord en el suministro eléctrico de la Unión Europea, impulsadas por avances en capacidad solar y políticas energéticas, mientras crece el debate sobre la urgencia de reducir la dependencia de fuentes tradicionales y el impacto en costes

La eólica y solar superan

Gloria Camila, tajante ante una posible reconciliación entre Rocío Flores y Rocío Carrasco

La hija de Rocío Jurado evita pronunciarse sobre la posibilidad de una futura relación entre su sobrina y su hermana, elogiando la valentía de Rocío Flores tras sus recientes declaraciones y desmintiendo rumores sobre vínculos sentimentales con Manuel Cortés

Gloria Camila, tajante ante una