Putin afirma que no le "concierne" Groenlandia pero le pone precio: 850 millones de euros

Al comentar sobre el interés estadounidense en Groenlandia, el presidente ruso Vladimir Putin se refirió a la historia de la venta de Alaska a Estados Unidos durante el siglo XIX y sugirió que una hipotética compra de Groenlandia rondaría los 850 millones de euros. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Putin abordó la cuestión en una reunión con integrantes del Consejo de Seguridad de Rusia, en la que aclaró que la situación en la isla danesa "no nos concierne en absoluto". A pesar de su postura de aparente desapego, el mandatario ruso calculó el posible precio de la isla y lo comparó con transacciones históricas similares.

Según detalló el medio Europa Press, Putin expresó que el interés de Donald Trump por el territorio de Groenlandia había abierto una crisis diplomática, y comentó que el caso recordaba a la adquisición de Alaska por los Estados Unidos a mediados del siglo XIX. El presidente ruso explicó que Alaska ocupa una superficie de alrededor de 1.717.000 kilómetros cuadrados, cifra que él mismo subrayó. Al calcular el valor de esa compra al tipo de cambio actual, Putin estimó que la cifra ascendería a 158 millones de dólares contemporáneos, es decir, alrededor de 135 millones de euros.

El medio Europa Press precisó que Putin, al abordar la comparación con Groenlandia, sostuvo que el precio de venta en el siglo XIX habría rondado los 200 a 250 millones de dólares, solo que el valor cambiaría de acuerdo con el precio moderno del oro. Según sus estimaciones, “esa cifra sería mayor, seguramente cercana a mil millones de dólares”, cantidad que equivaldría a unos 850 millones de euros. Putin no dejó de señalar que estos cálculos requerirían verificación pero defendió su lógica para establecer el monto comparativo.

El mandatario ruso también manifestó que Estados Unidos podría afrontar dicha suma, aludiendo a su capacidad de gestión financiera en estas operaciones, siempre según Europa Press. Además, mencionó antecedentes históricos en la política exterior estadounidense, recordando la compra de las Islas Vírgenes a Copenhague en 1917 como otro ejemplo de negociaciones entre Dinamarca y Estados Unidos en torno a territorios insulares. Putin remarcó que ambos países "tienen experiencia en este sentido".

Durante su exposición, Putin aprovechó para criticar la actitud histórica de Dinamarca respecto a Groenlandia. En ese marco, declaró ante el Consejo de Seguridad ruso que “las autoridades danesas siempre han tratado a Groenlandia como una colonia (…) con bastante dureza, por no decir crueldad”, punto consignado en el reporte de Europa Press.

A lo largo de su intervención, según precisó el medio citado, el presidente ruso insistió en que la actual situación en Groenlandia resulta ajena a los intereses rusos, a pesar de la relevancia internacional que ha cobrado el tema tras las declaraciones y deseos de adquisición por parte de la administración Trump. A lo largo de la conversación, Putin sostuvo una posición de distancia, limitando los comentarios rusos a valoraciones históricas y comparativas y evitando declaraciones directas sobre hipotéticas implicaciones del Kremlin en las tensiones entre Dinamarca y Estados Unidos.

Esta intervención de Putin, divulgada por Europa Press, se enmarca en un contexto de renovado interés geopolítico por Groenlandia, en cuyo trasfondo aparecen factores económicos, históricos y estratégicos que siguen atrayendo la atención internacional.