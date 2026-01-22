Puente niega que Rodalies no retome el servicio por "seguridad" y lo atribuye a los maquinistas

El colapso de uno de los muros en Pineda de Mar (Barcelona) ocurrió el miércoles por la mañana, durante una franja en la que el servicio ferroviario no estaba operativo, lo que permitió que el incidente no generara nuevas víctimas ni daños personales. Esta serie de sucesos, junto con el fallecimiento de un maquinista en prácticas el martes por la noche en Gelida (Barcelona), ha dejado a la plantilla de Rodalies profundamente afectada. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado públicamente que la suspensión de los servicios de Rodalies no obedece a criterios de seguridad técnica sino al impacto emocional que sufren los trabajadores a raíz de estos dos accidentes mortales recientes. Según consignó Europa Press, Puente explicó que el servicio no se ha reanudado porque los empleados, especialmente los maquinistas, atraviesan un estado anímico delicado.

Ante la pregunta de si se trata de una huelga encubierta por parte de los maquinistas, Puente afirmó que no dispone de información suficientemente sólida como para sostener esa hipótesis. El ministro manifestó su confianza en que la normalidad se recupere pronto, aunque pidió comprensión a los trabajadores y al conjunto de la ciudadanía. De acuerdo con Europa Press, Puente subrayó la necesidad de dar tiempo para que los profesionales superen el shock emocional derivado de los acontecimientos de los últimos días.

El medio Europa Press precisó que Puente ha descartado cualquier relación entre la continuidad del parón ferroviario y la supuesta falta de garantías técnicas de seguridad en la red de Rodalies. A juicio del ministro, las reclamaciones orientadas a exigir intervenciones inmediatas en la infraestructura o alcanzar garantías absolutas carecen de viabilidad en plazos tan cortos. “Si lo que se pide son intervenciones en la infraestructura o garantías de absoluta seguridad, eso no es viable en unas horas”, puntualizó Puente en declaraciones a Catalunya Ràdio, recogidas por el mismo medio.

En relación con el accidente en Gelida, donde perdió la vida un maquinista en formación, el ministro describió el hecho como consecuencia de “una pésima suerte”, dado que la zona implicada tenía una restricción de velocidad de 60 kilómetros por hora y los controles de seguridad de la infraestructura, incluido el muro afectado, estaban al día. Según relató Europa Press, Puente especificó que días de intensas precipitaciones provocaron que la densidad y el peso del talud contenido por ese muro aumentaran de manera significativa. El ministro argumentó que el colapso se produjo porque el peso adquirido por el terreno superó la capacidad de contención del muro, lo que a su juicio convierte el incidente en un suceso inevitable más que en una consecuencia de un mantenimiento deficiente.

Acerca de las características estructurales de Rodalies, Puente destacó dos elementos clave que, en su opinión, hacen a esta red especialmente vulnerable. Por un lado, señaló la desinversión acumulada a lo largo de los años, lo cual, según el ministro, ha mermado la capacidad de respuesta de la infraestructura frente a situaciones de riesgo. Por otro lado, mencionó que el trazado de la red presenta una complejidad significativa, pues atraviesa áreas que favorecen la caída de rocas, lo que eleva la exposición a incidentes de esta naturaleza. Europa Press indicó que estas circunstancias dificultan la gestión de emergencias y la recuperación inmediata del servicio tras eventos imprevisibles.

Respecto a la reactivación del servicio, Puente expresó su esperanza de que el funcionamiento normal de Rodalies pueda restablecerse ese mismo jueves o, en su defecto, el viernes. Según publicó Europa Press, el ministro instó a los maquinistas a tener presente que la garantía de seguridad total y la ejecución de mejoras urgentes en la infraestructura requieren tiempos de análisis y de actuación que resultan incompatibles con respuestas inmediatas.

Las declaraciones y medidas señaladas por Puente durante la entrevista ofrecen un panorama sobre el estado de la red ferroviaria catalana y el clima laboral resultante. El ministro solicitó comprensión por parte del conjunto social ante la situación y recalcó que el retorno a las operaciones dependerá en gran parte de la evolución emocional de la plantilla tras los accidentes. Europa Press añadió que las autoridades mantienen la vigilancia sobre las condiciones técnicas de la red y las circunstancias personales y grupales que inciden en el personal operativo, con el objetivo de reanudar el servicio tan pronto como sea posible bajo parámetros de seguridad y estabilidad emocional para todos los involucrados.