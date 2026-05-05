Ecuador recibe tres lanchas guardacostas de EE.UU. para fortalecer las tareas de seguridad

Quito, 5 may (EFE).- Ecuador recibió este martes tres lanchas guardacostas por parte de Estados Unidos para incorporarlas a las capacidades operativas del país, fortaleciendo la vigilancia, el control y la respuesta en los espacios acuáticos, informó el Ministerio de Defensa.

La alta velocidad y capacidad de maniobra de las nuevas lanchas interceptoras tipo Eduardoño permiten interceptaciones en altamar, patrullajes intensos y una reacción inmediata frente a amenazas del narcotráfico.

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Su despliegue amplía el alcance operativo desde la línea costera hacia el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y aguas interiores, cerrando rutas ilícitas y reforzando la seguridad marítima, explicó el Ministerio.

Esta entrega forma parte de un esquema de cooperación internacional mediante el cual el Gobierno estadounidense, a través de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), donará un total de 12 embarcaciones a la Armada de Ecuador este año, fortaleciendo la lucha contra el narcotráfico y las economías criminales en la región.

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La ceremonia de entrega de las primeras tres unidades se realizó en la Base Naval Sur de Guayaquil, con la presencia del ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General de Ejército Henry Delgado; y el comandante general de la Armada, Almirante Ricardo Unda.

También participaron autoridades de los Estados Unidos como Vanessa Acker, jefa de misión encargada; Erik Martini, cónsul de EE.UU. en Ecuador; Charles Morrill, director de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley; y Dwayne Crawley, director de la DEA en Ecuador.

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Estados Unidos es uno de los principales aliados de Ecuador en su lucha contra las organizaciones criminales, vinculadas principalmente al narcotráfico.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

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Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE