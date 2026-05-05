Partido del candidato Sánchez alerta que se está judicializando proceso electoral en Perú

Lima, 5 may (EFE).- El partido izquierdista Juntos por el Perú (JP), cuyo candidato presidencial Roberto Sánchez se enfrentará previsiblemente a la derechista Keiko Fujimori en la segunda vuelta, alertó este martes que se está judicializando el proceso electoral con aras de obstruir el desarrollo del mismo.

"Hemos detectado con gran preocupación que se viene judicializando indebidamente el proceso electoral. Hemos tomado conocimiento de que se han interpuesto cuatro procesos de amparo que buscan obstruir el desarrollo del proceso electoral",afirmó en una rueda de prensa uno de los abogados del partido, Roy Mendoza.

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Sostuvo que estas demandas de amparo, promovidas desde la candidatura del ultraderechista Rafael López Aliaga al verse fuera de la segunda vuelta por unos pocos miles de votos, buscan la celebración de elecciones complementarias, algo que no está previsto en la ley.

Asimismo, exigen anular la proclamación de las actas con código 900.000, pertenecientes a zonas rurales de difícil acceso, donde los candidatos más votados son Keiko Fujimori y Roberto Sánchez; y la suspensión de la proclamación del segundo lugar, que al 97,9 % del escrutinio corresponde a Sánchez.

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En tercer lugar, con una diferencia de 25.317 votos por debajo de Sánchez se encuentra López Aliaga, que desde la misma jornada electoral denuncia sin pruebas sólidas un fraude en su contra y ha pedido la celebración de elecciones complementarias en Lima, su bastión electoral, y donde hubo retrasos en la apertura de centros de votación.

Juntos por el Perú detalló que uno de estos recursos ha sido presentado por la Municipalidad de Lima, cuyo alcalde, Renzo Reggiardo, es de Renovación Popular, el partido de López Aliaga, otro por un titular del propio partido y los otros dos titulares son de momento desconocidos.

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Mendoza agregó que, con estos recursos, se quiere suspender el proceso de proclamación, obstruir el desarrollo del proceso y dañar el sistema electoral, a lo que dijo que desde el partido "no lo van a permitir" y afirmó que JP está en permanente vigilancia para la defensa del voto.

El letrado indicó que los cuatro procesos de amparo "misteriosamente" han ingresado al Noveno Juzgado Constitucional de Lima, algo que ven irregular porque no consideran que sea el competente para atender estos casos.

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En este sentido, anunció que han ingresado una denuncia ante la Autoridad Nacional de Control para que investigue este caso e intervenga dicho juzgado.

Este viernes, JP denunció ante el jurado electoral a Reggiardo, por una presunta vulneración de la neutralidad exigida a las autoridades cuando se celebran comicios en el país.

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La demanda sostiene que Reggiardo, "empleando los recursos de la Municipalidad de Lima", ha pedido al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que reconsidere su decisión de no convocar elecciones complementarias, tal como había exigido López Aliaga para que voten en una jornada supletoria quienes no pudieron hacerlo el domingo 12 de abril.

Por otro lado, Mendoza anunció que Juntos por el Perú no se opone a la auditoría informática que ha anunciado el Jurado Nacional de Elecciones para reforzar la transparencia del proceso, pero pidió al máximo ente electoral que no ceda a las presiones de partidos que no aceptan su derrota en las urnas. EFE

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