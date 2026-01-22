Publicada la orden del programa Escolas Abertas para la formación de 80 docentes de entidades gallegas en el exterior

La Secretaría Xeral da Emigración asumirá la organización y los gastos de estancia, materiales didácticos y traslados para los docentes seleccionados en el programa Escolas Abertas 2026, una iniciativa que busca promover la cultura gallega a nivel internacional a través de la formación de personal docente en comunidades del exterior. Así lo publicó este jueves la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración en un comunicado, señalando además que estos cursos formarán parte de las actividades planificadas en el mes de julio para capacitar a 80 instructores provenientes de entidades gallegas fuera de España.

Según informó el medio Diario Oficial de Galicia (DOG), la resolución publicada oficializa la convocatoria del programa, cuyo proceso de inscripción se mantendrá abierto durante un mes. La Consellería de Emprego, Comercio e Emigración detalló que cada edición de Escolas Abertas llega a más de 5.000 participantes en todo el mundo. La iniciativa contempla talleres que cubren áreas como gaita tradicional gallega, canto popular y pandereta, confección de trajes tradicionales y cocina típica de Galicia, brindando herramientas para fomentar una enseñanza del patrimonio inmaterial regional en el extranjero.

El programa Escolas Abertas se ha convertido, según consignó el comunicado de la administración gallega, en un mecanismo para fortalecer los vínculos con la diáspora y transmitir tanto la cultura como las tradiciones y particularidades gallegas a través de la convivencia y la estancia del profesorado en Galicia. Posteriormente, los docentes que reciben esta formación actúan como multiplicadores en sus lugares de residencia, extendiendo los conocimientos adquiridos a sus respectivas comunidades.

De acuerdo con lo difundido por la Secretaría Xeral da Emigración, las entidades gallegas del exterior cumplen un papel significativo al mantener los lazos culturales y las costumbres originales, asegurando que las raíces de los emigrantes y sus descendientes sigan enlazadas con Galicia. El gobierno autonómico recalcó la relevancia de estas acciones en el contexto de la transmisión intergeneracional de la identidad gallega fuera de las fronteras nacionales.

El anuncio resalta así el esfuerzo institucional por conservar y promover la herencia cultural de Galicia en países con comunidades de emigrantes, apoyando a quienes se encargan de difundir las expresiones artísticas, la música, la gastronomía y las vestimentas tradicionales. Por medio de la financiación de la formación, los traslados y el alojamiento, la administración busca incentivar la participación y facilitar el acceso de docentes residentes en el exterior a estos contenidos formativos.

La Consellería de Emprego, Comercio e Emigración instó a las entidades gallegas de fuera de España a aprovechar la nueva convocatoria para inscribir a sus profesores, quienes, tras recibir la capacitación, apoyarán la continuidad de la cultura gallega en sus lugares de origen. La inversión en recursos y en la logística del programa, según el DOG, responde a la apuesta del gobierno autonómico por asegurar que la identidad gallega permanezca presente de generación en generación, más allá de la migración y el paso del tiempo.