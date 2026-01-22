Pablo Urdangarín, serio y cabizbajo, vuelve al trabajo tras el fallecimiento de su tía Irene de Grecia

Durante el funeral celebrado en el Palacio Real de Tatoi en Atenas, varios miembros de la familia real española acompañaron a Pablo Urdangarín en el último adiós a Irene de Grecia. Esta despedida, que tuvo lugar tras el fallecimiento de la princesa griega el 15 de enero, contó con la presencia de la Reina Sofía, los Reyes Felipe VI y Letizia, las infantas Elena y Cristina, los hermanos Irene y Miguel Urdangarín, así como la Princesa Leonor, la Infanta Sofía y Victoria Federica. En los días siguientes, el segundo hijo de los exduques de Palma regresó a la actividad deportiva con el Fraikin BM Granollers en un contexto personal especialmente delicado, según detalló el medio Lecturas.

De acuerdo con la publicación, Pablo Urdangarín acudió al entrenamiento y posterior partido amistoso contra el FC Barcelona sin la compañía de sus familiares ni de su pareja, Johanna Zott. La ausencia de su entorno cercano contrasta con ocasiones anteriores, ya que tanto familiares como su novia suelen acudir a su lado en este tipo de compromisos. De hecho, Lecturas menciona que la relación entre Pablo y su tía abuela, Irene de Grecia, era muy cercana; la princesa griega representaba una figura de referencia, especialmente valiosa para él y sus hermanos, quienes la consideraban como una segunda abuela.

El encuentro deportivo enfrentó al equipo de Pablo Urdangarín al Barça, su antiguo club, y concluyó con un resultado adverso para el Fraikin BM Granollers, que cayó por 25 a 39. El partido marcó su retorno a la pista tras haber participado en los rituales fúnebres en Madrid y en Atenas, reflejando una actitud seria y reservada. Varios medios coincidieron en señalar que Pablo centró su atención plenamente en el desempeño deportivo a pesar de la reciente pérdida y la expectación mediática generada por el contexto familiar.

Lecturas informó que la ausencia de Johanna Zott, pareja de Pablo desde hace tres años, suscitó comentarios en los círculos mediáticos debido a la continuidad de su relación, reflejada en la asistencia de la joven a otros eventos familiares recientes, como la celebración del 88 cumpleaños del Rey Emérito en Abu Dabi el pasado 5 de enero, y la comida conmemorativa por el 50º aniversario de la restauración de la monarquía española en el Palacio Real de El Pardo en noviembre. No obstante, la pareja se mantuvo al margen de la ceremonia fúnebre en Grecia y de la actividad del miércoles, reservando el círculo de apoyo más estrecho a los lazos directamente familiares.

Según la información de Lecturas, tras la muerte de Irene de Grecia, han surgido especulaciones acerca del destino de su herencia. Según indicó el citado medio, algunas versiones señalaban a Irene Urdangarín, hermana de Pablo, como posible gran beneficiaria de la herencia, aunque el director de la publicación aclaró que el legado sería reducido, ya que la princesa habría destinado la mayor parte de sus bienes a obras benéficas y causas solidarias a lo largo de su vida.

La vuelta de Pablo Urdangarín al balonmano recuerda la doble presión a la que se enfrenta el joven: por un lado, gestionar la atención mediática generada por su pertenencia a la Casa Real, y por otro, continuar avanzando en su trayectoria profesional dentro del deporte. La familia participó de manera colectiva en las ceremonias y despedidas de la princesa, antes de que cada uno retomara sus compromisos personales y oficiales.

Al cierre de la información, Lecturas insistió en la imagen de Pablo Urdangarín centrado en su desempeño profesional, resistiendo el escrutinio tras los días de duelo y ante la falta de apoyo presencial en las gradas, en contraste con anteriores apariciones familiares y deportivas.