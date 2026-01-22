NRC pide fondos "urgentes" para los refugiados rohingyas en los campos de Bangladesh tras un incendio

La ONG Norwegian Refugee Council (NRC) ha pedido este jueves más fondos "urgentes" para prestar asistencia a los rohingyas que viven en el gran complejo de campamentos de refugiados situados en el distrito bangladeshí de Cox's Bazar, cerca de la frontera con Birmania, ante las graves consecuencias del incendio desatado el martes y que ha dejado varios heridos.

La población que reside en la zona --cerca de un millón de personas apátridas que se aglomeran en estos campamentos de Ujiya y Teknaf-- lleva meses haciendo frente a los fuertes recortes a la ayuda global, por lo que se ha visto cada vez más expuesta al peligro de la falta de alimentos, los incendios y las lluvias torrenciales.

"Pedimos a la comunidad internacional que aumente urgentemente los fondos para poner en marcha proyectos más seguros que permitan dar refugio a estas personas", ha lamentado un portavoz de la organización en declaraciones a Europa Press. "En diciembre de 2024, el Gobierno interno de Bangladesh aprobó un plan para construir refugios semipermanentes, pero en enero de 2025 se anunciaron los recortes y hubo que suspender estos planes", ha denunciado.

Esto ha provocado que miles de familias sigan viviendo en chabolas hechas con materiales "altamente inflamables", lo que las expone a la "constante amenaza de sufrir las consecuencias de un incendio". "Las familias merecen dignidad y seguridad, y el apoyo global es necesario para ello", ha expresado.

Para poder evitar más incendios como el de este martes, que se ha extendido rápidamente por la hilera de chabolas durante la noche, "es necesario contar con medidas prácticas de seguridad pero también con una correcta preparación por parte de las comunidades que residen en los campos". "Esto incluye la concienciación de una serie de medidas de prevención entre los refugiados para que puedan actuar de forma rápida en estos casos", ha afirmado.

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN

Además, también exige la instalación de más cortafuegos para "frenar el avance de las llamas y permitir que los bomberos lleguen antes a las zonas afectadas". "Hay que reforzar los sistemas de alerta temprana y los mecanismos de respuesta rápida para favorecer una actuación inmediata. Entrenar a grupos de voluntarios para que trabajen junto a los bomberos es crucial para garantizar que hay personas preparadas dentro de los campos", ha explicado dicha fuente.

A su vez, ha recalcado la importancia de impulsar "prácticas seguras para cocinar" en el interior de las chabolas y "reducir el uso de fuego" en lugares cerrados. "Esto ayudaría a reducir el riesgo de incendios", ha dicho, antes de alertar de que este tipo de incidentes también provocan que los refugiados se queden sin los pocos documentos personales con los que ya de por sí cuentan.

Más de 2.000 personas se han visto afectadas por el incendio del martes, que ha dejado unas 400 chabolas calcinadas y ha provocado que muchas familias "lo pierdan todo de un momento a otro". "Las familias están conmocionadas. Lo han perdido todo. También se han perdido diez centros de educación y no sabemos si los niños podrán volver a las escuelas", ha explicado.

"Esto les hace temer por su seguridad, por tener comida, un techo bajo el que dormir y no sufrir más incendios. La mayoría de los afectados han obtenido refugio junto a familiares y vecinos en otras partes del campo", ha afirmado en relación a un incendio que se propagó rápidamente entre los bloques D2, D3 y D4 debido a la presencia de materiales muy inflamables.

Sobre la posibilidad de que estas chabolas sean reparadas lo antes posible para garantizar el regreso seguro de los desplazados, ha apuntado que "teniendo en cuenta la situación, esta idea no parece muy plausible". "Están completamente calcinadas, con la práctica totalidad de sus posesiones. La reconstrucción llevará tiempo, hacen falta materiales y una acción humanitaria coordinada", ha lamentado. "Hasta entonces, no podrán volver a lo que consideraban su casa", ha añadido.

LA OIM HABLA DE "DAÑOS EXTENSOS"

Desde la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han descartado la existencia de víctimas mortales a causa del incendio, pero han denunciado "daños extensos" a lo largo del campo. Entre la infraestructura afectada hay más de 160 instalaciones de agua, saneamiento e higiene, así como letrinas y dos mezquitas.

Asimismo, la destrucción provocada por el fuego "ha desestabilizado el terreno de la ladera donde se encuentra gran parte del campamento, dañando las redes de drenaje y la infraestructura pública, y aumentando los riesgos relacionados con el acceso y la erosión", según un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press.

"Cuando comienza un incendio en campos superpoblados, el impacto se extiende más allá de la infraestructura directamente dañada. Las familias pierden sus pertenencias y el acceso a servicios básicos peligra", ha manifestado Lance Bonneau, jefe de la misión de la OIM en Bangladesh.

"Nuestro objetivo es salvar vidas, preservar la dignidad y garantizar que los que se han visto afectados reciban la ayuda que necesitan de forma rápida y segura para que las familias puedan volver lo antes posible a tener un sentido de la normalidad", ha argüido.

El incidente pone de manifiesto los "riesgos persistentes" a los que se enfrentan las comunidades de refugiados rohingyas en Cox's Bazar, donde el riesgo de que se produzcan incendios sigue siendo alto, especialmente en algunas temporadas debido al hacinamiento en los campos y los materiales utilizados.

En 2021, uno de estos incendios provocó el desplazamiento de unas 45.000 personas dentro de los campos. La situación ha llevado a varias ONG a poner en marcha mecanismos de respuesta para tratar de abordar estos casos de forma rápida y eficaz, recoge el texto.