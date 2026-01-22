Mario Casas se rinde a su hermano Óscar y a Ana Mena: "Son perfectos, el rey y la reina del colegio"

Como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta que los Casas son una auténtica piña, toda la familia de Óscar Casas ha estado arropándole este miércoles en la alfombra roja de la première de la película en la que conoció (y se enamoró) de Ana Mena, 'Ídolos'. Incluido Mario Casas, que poco amigo de los photocalles multitudinarios y centrado en su profesión no ha dudado en reaparecer para apoyar a la pareja, a la que ha dedicado unas palabras de orgullo y admiración, confesando entre risas que le encantaría "ser como ellos".

"Feliz de acompañar a mi hermano, acompañar a Ana, a la familia y muy contento con ganas de ver la peli que no la he visto todavía. Me hablan maravillas, me dicen que es una producción increíble y viendo a ver que han hecho, porque la verdad es que Óscar se deja la vida en cada proyecto" ha comentado a su llegada al estreno en compañía de sus hermanos Sheila y Christian Casas, evitando por el momento -y a pesar de lo especial de la ocasión- oficializar su relación con Melyssa Pinto posando por primera vez con la influencer ante las cámaras.

Asegurando que él mejor que nadie es consciente del trabajo que hay detrás de cada película, Mario ha reconocido que es uno de los más críticos con el trabajo de Óscar aunque no duda que 'Ídolos' le va a gustar porque "hacer una película, un personaje, sacar un proyecto adelante al final eso ya es mucho". "Pero es verdad que nosotros somos los más críticos, somos bastante sinceros, nos gusta ser realistas. Les pasa conmigo y nosotros hacemos lo mismo. Y Sheila es la más sincera de todos" ha desvelado respecto a cómo lleva su familia su profesión.

"Yo tengo mucha curiosidad por ver a Óscar y a Ana. Ver las miradas... se va a ver qué sucedía ahí" ha confesado haciendo alusión a que fue durante el rodaje de esta película cuando surgió el amor entre su hermano y la cantante malagueña: "Es muy bonito que algo se quede siempre en pantalla y es el mejor recuerdo que uno puede tener y más ellos dos, que son increíbles".

"Yo los veía ayer en 'El Hormiguero', lo estábamos viendo la familia y digo, 'hostia, es que son el rey y la reina del colegio. ¿Saben los que salían del baile? Son ellos, o sea... Pero ellos dos eran como perfectos, los veía y digo, es que quiero ser ellos" ha expresado entre risas.

Huyendo de las comparaciones, Mario ha destacado la "madurez" de su hermano para la edad que tiene. "Yo a lo mejor he metido la pata en otras cosas, él ya no, él es un chaval con la cabeza... igual a Ana. Son dos chavales que tienen la cabeza muy bien amueblada, que trabajan mucho, y que son de admirar, porque al final son muy jóvenes, con mucho a sus espaldas ya, y es muy bonito" ha concluido, evitando sin embargo dar ningún detalle sobre su historia de amor con Melyssa, con la que pronto cumplirá su primer aniversario de relación y en la que parece haber encontrado a su compañera ideal.