Macron anuncia la intercepción de un petrolero de la flota fantasma rusa: "No toleraremos violaciones"

El presidente Emmanuel Macron destacó la importancia de luchar contra el financiamiento indirecto de la guerra en Ucrania mediante el control a los barcos sospechosos de evadir sanciones, reafirmando la determinación de Francia y sus aliados en la aplicación rigurosa de las restricciones internacionales. Según informó el medio Europa Press, la Armada francesa interceptó en el mar Mediterráneo un petrolero de presunto origen ruso, vinculado a la denominada "flota fantasma" que Moscú utiliza para eludir las sanciones europeas implementadas tras la invasión rusa a Ucrania. La acción, de acuerdo con las autoridades galas, se enmarca en la estrategia europea de reforzar la vigilancia sobre actividades marítimas sospechosas que puedan estar vinculadas al financiamiento de operaciones militares contrarias al derecho internacional.

El anuncio llegó a través de un mensaje que Macron difundió en redes sociales, donde detalló que la Armada de Francia abordó el petrolero en cuestión luego de determinar que el navío procedía de Rusia, estaba sujeto a sanciones internacionales y existían indicios de que navegaba bajo una bandera falsa. El mandatario francés explicó, según publicó Europa Press, que la operación se desarrolló en aguas internacionales del Mediterráneo y contó con la colaboración de varios países aliados, sin identificarlos específicamente.

Macron afirmó que la actuación de las fuerzas navales francesas respetó estrictamente la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, destacando el compromiso de Francia de garantizar la legalidad internacional en los mares. "No vamos a tolerar ninguna violación", declaró el presidente francés, citado por Europa Press. Añadió que la investigación sobre las circunstancias de la interceptación ya se encuentra en curso, con el objetivo de esclarecer tanto el origen y la bandera real del buque como su papel dentro de las redes que buscan esquivar las restricciones comerciales y energéticas impuestas a Rusia.

El mandatario señaló también que la actividad de la llamada "flota en la sombra" tiene repercusiones directas en el conflicto en Ucrania porque permite a Moscú continuar comercializando hidrocarburos y obtener ingresos utilizados para sostener el esfuerzo bélico en aquel país. Las autoridades francesas consideran que este tipo de operaciones navales son herramientas fundamentales para impedir que las sanciones internacionales se vean neutralizadas por prácticas irregulares dentro del comercio marítimo.

Según consignó Europa Press, la operación se realizó dentro del marco legal internacional y del acuerdo entre países occidentales para intensificar la vigilancia sobre el tráfico marítimo con vínculos a actividades sancionadas. Diversos gobiernos europeos, junto con el Ejecutivo francés, han incrementado los controles de embarcaciones en el Mediterráneo y otras rutas estratégicas para detectar maniobras diseñadas para camuflar el origen o destino de mercancías rusas, particularmente combustibles fósiles.

La interceptación del petrolero forma parte de un esfuerzo más amplio para asegurar la aplicación efectiva de las sanciones económicas y comerciales dispuestas por la Unión Europea, Estados Unidos y sus aliados, con el fin de restringir los flujos de ingresos que apoyan la continuación de la ofensiva rusa en territorio ucraniano. Macron subrayó a través de su mensaje que la energía proveniente de la "flota fantasma" representa una amenaza a la eficacia de la política de sanciones, y reiteró la necesidad de actuar de forma coordinada y dentro de la legalidad.

Desde que comenzó la invasión a Ucrania en 2022, Moscú ha sido acusado por gobiernos occidentales de recurrir a prácticas como el cambio irregular de bandera, la alteración de rutas y el uso de buques con propiedades opacas para transportar petróleo y otros productos sancionados. Según detalló Europa Press, la respuesta de Francia a estos desafíos se traduce en la presencia activa de su Marina en zonas clave y en la colaboración estrecha con socios internacionales para disuadir infracciones y asegurar que el derecho internacional sea respetado en todo momento.

La investigación abierta tras el abordaje busca determinar la posible conexión del barco interceptado con redes empresariales o estatales rusas, así como su implicación en intentos de esquivar los mecanismos de control establecidos por la comunidad internacional. Europa Press informó que este caso se suma a una serie de incidentes registrados en meses recientes, en los que autoridades navales europeas han actuado contra naves sospechosas de colaborar con la elusión de sanciones.

El presidente francés concluyó su mensaje reiterando que Francia mantendrá su postura de respeto al Derecho Internacional y su compromiso con el cumplimiento estricto y efectivo de las sanciones, enfatizando, según citó Europa Press, el objetivo de evitar cualquier tipo de contribución económica al conflicto armado en Ucrania por vías indirectas. La acción de la Marina francesa en el Mediterráneo refuerza el mensaje de determinación que naciones aliadas pretenden transmitir a quienes intentan vulnerar los mecanismos legales y económicos creados en reacción a la guerra en Ucrania.